Policías de Homicidios del Depincri y la fiscal Jossie Sánchez Sumari consideran que el asesinato de la gerente de la empresa de transportes Cooperativa Perú, Daysi Rossana Rojas Quenta (65), fue planificado para robar dinero de su vivienda en la urbanización Santa Elena del Cercado. La autora intelectual y material sería la abogada Jacqueline Ancco Pineda (38) que ya está detenida, pero se investiga a otras personas como cómplices secundarios.

En casa de empresaria

En la investigación por 72 horas (tres días) se halló importantes indicios que incriminan a Ancco, una profesional del Derecho y madre de un niño a quién Rojas había depositado su confianza como amiga y encargada de sus procesos judiciales en el ámbito familiar, vecinal, laboral y otros.

Por videos de una cámara de seguridad particular de una vivienda que está cerca de la casa de la empresaria se confirma que Jacqueline Ancco Pineda fue la última persona que estuvo con Daysi Rojas en vida.

Saca maletín

Según las indagacjones, Daysi Rojas habría sido asesinada en su casa en la noche del 14 de marzo. En la cámara de una casa de Santa Elena quedó registrado en un video cuando la empresaria llega y entra a su vivienda con Jacqueline Ancco; después la abogada se retira sola y llevando un maletín.

La empresaria fue encontraba muerta en su casa y enterrada con cemento, la autopsia señaló que murió por asfixia mecánica y por golpes

Taxista y obreros

De acuerdo a registros fílmicos visualizados en la sede del Depincri, se aprecia a la abogada Ancco retornar a la casa de la empresaria Rojas el 16 de marzo, aparentemente tranquila, ingresa y sale; después, en días y horas sucesivas, Ancco sigue con las visitas a la vivienda de la urbanización Santa Elena, incluso se le ve llegar en un taxi de una conocida empresa; también a la casa llega un vehículo de carga con bolsas de material de construcción y cemento. Otra día se captó la presencia de hombres con apariencia de obreros que habrían sido contratados para una obra o trabajo en el interior de la casa.

Por dinero

Para policías a cargo de la investigación, Jacqueline Ancco habría perpetrado el crimen para apropiarse de dinero de la víctima que retiró en un maletín, pero hasta el momento se desconoce el monto de ese dinero porque tras allanamientos de tres inmuebles no se halló ese bolso. Solo se encontraron algunas prendas (calzados y ropa) con que el 14 de marzo la abogada ingresó y salió de la casa de Daysi Rojas.

Manipularon celular

Como es de conocimiento, las amigas de Daysi Rojas que pertenecen a la promoción 78 de la IEP Corazón de María indicaron hace unos días a la PNP que el 25 de marzo habían perdido contacto físico con la empresaria, pero por la información de videos se conoce ahora que la muerte fue días antes (14 de marzo) y manipulaban su celular enviando mensajes por WhatsApp a las amistades y trabajadores de la empresa de transportes Cooperativa Perú para hacer creer que seguía viva.

Planeaba viaje

También, la presunta homicida habría pretendido fugar al extranjero, ya que policías de Inteligencia de la Región Policial Tacna tomaron conocimiento que el 5 de abril retiró a su hijo menor de un colegio en Tacna aduciendo que estudiaría en otro lugar; después pidió al padre del niño (un policía que labora en Puno y con quién no convivía) para que viaje urgente a Tacna y le firme la tutela del menor porque debía viajar al extranjero por trabajo.

Policías hicieron vigilancia un inmueble de calle Basadre y Forero donde la abogada tenía su departamento alquilado

Seguimiento y captura

La captura de Ancco se realizó el 15 de abril cerca del centro comercial Polvos Rosados, cuando se reunió en una juguería de ese mercadillo con el padre de su hijo que llegó de viaje, sin imaginar que policías le estaban haciendo el seguimiento y vigilancia desde que salió de su departamento en un edificio de la calle Basadre y Forero.

Silencio y prisión

El viernes 17 la Fiscalía y PNP programó la toma de declaración a investigada Jacqueline Ancco en la sede del Depincri, pero dicha mujer se acogió al derecho del silencio, es decir no quiso responder a las preguntas que le hicieron. Ayer fue puesta a disposición de la Fiscalía y luego pasó a la carceleta judicial en espera de la programación de una audiencia, ya que la fiscal Jossie Sánchez está solicitando una medida de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de homicidio calificado, mientras se continúa con las investigaciones.