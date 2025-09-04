El abogado Adalberto Guevara Moya negó tajantemente cualquier vinculación o favoritismo a su patrocinado Luis Torres Robledo por el destituido especialista judicial de los Juzgados de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna Neil Humberto Jesús Valdez Mostajo, en el proceso penal por el caso “Los Limpios de Tacna”.

Refirió que por el contrario, el citado servidor judicial ha perjudicado a su defendido con la demora en la entrega de copias, documentación, tramitación de escritos, entre otros. “Su actuar negligente también ha afectado a los otros procesados y al mismo Ministerio Público”, anotó.

Estamos de acuerdo y respaldamos la medida disciplinaria de destitución que le impuso el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El trabajador Neil Humberto Jesús Valdez Mostajo nos ha perjudicado, en ningún punto ha sido beneficiado mi patrocinado Luis Torres Robledo, indicó.

Guevara Moya en declaraciones a diario Correo refirió que la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es clarísima, no existe en lo absoluto que el destituido especialista judicial haya favorecido a Luis Torres Robledo, por el contrario se precisa que no hay responsabilidad de terceros o que haya actuado en coordinación con terceros.

“En el presente caso no se ha determinado la presencia de terceras personas que hayan actuado en coordinación con el investigado para intervenir en dicho proceso judicial, pues de la consecución de los hechos se evidencia la responsabilidad individual del investigado en la comisión de la infracción”, dice textualmente la Resolución N° 328-2022-Tacna, en su numeral 7.1.3., publicada el 31 de agosto de 2025 en Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Agregó que Luis Torres Robledo no tiene ninguna participación, ni su persona. Si bien como defensa legal conozco y he conversado con el especialista judicial, ha sido para cuestionar su trabajo, por la forma como se ha llevado este proceso, y de eso son testigos mis otros colegas, que también han tenido el mismo problema. En lo absoluto se le ha pedido favor alguno, por el contrario le hemos exigido que cumpla su trabajo, anotó.

Avance de la información....