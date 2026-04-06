Un complot para perjudicar la candidatura al Congreso de la República de la abogada Marcela Urteaga Paredes se habría orquestado desde la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Tacna.

El caso fue denunciado ayer por el abogado Alex Choquecahua Ayna, quien se encargará de la defensa legal de Marcela Urteaga Paredes en la denuncia penal que se presentará en los próximos días contra las dos personas identificadas y los demás que resulten responsables.

Campaña institucional contra candidata

El letrado señaló que su patrocinada ha tenido acceso a varios audios donde se evidencia una campaña institucional de la MUNI Tacna, con recursos del Estado, para atacar a Marcela Urteaga Paredes, candidata a diputada por el partido político Avanza País.

Refirió que en uno de los audios se escucha a la jefe de la Oficina General de Comunicaciones y Prevención de Conflictos de la MUNI Tacna, Vanessa Mercado Peñaranda, coordinando con el comunicador social Juan Quispe Contreras sobre la manera de cómo perjudicar la candidatura de Marcela Urteaga Paredes.

Complot para desprestigiarla

La jefe de Imagen de la MUNI Tacna le dice al comunicador social “hay que hacerla caer, hay que publicar más videos…”. Se nota que hablan de un complot o una contracampaña para desprestigiarla y para que la candidata no tenga éxito en la campaña política, señaló el letrado.

En una parte del audio el comunicador social hace mención a una reina de la “pillada”, en referencia a Marcela Urteaga Paredes, por supuestamente no rendir cuentas de una pollada con fines benéficos que realizó la organización “Ayúdame a ayudar”.

Funcionaria le propone coro de slogan

La jefe de Imagen incluso le propone a su interlocutor que saque como coro el eslogan “Marcela, Marcela… devuelve (la plata de) la pollada”.

Esta señora funcionaria solo hace unos meses se rasgaba la vestidura denunciando ser víctima de agresión y violencia por su condición de mujer, pero en los audios se la escucha refiriéndose de manera despectiva, menospreciando y discriminando a otra mujer...

La critica por su forma de vestir, la compara con personaje de una película animada, se burla de su apariencia…, eso sí es repudiable, y lo peor es que promueve su ataque con recursos del Estado, de todos nosotros que pagamos nuestros impuestos al municipio, anotó.

Delitos por el que serán denunciados

Refirió que esa campaña sistemática e institucional contra la candidata Marcela Urteaga Paredes no sería gratuita. Ese comunicador social es uno de los más favorecidos con presupuesto del municipio.

Según Choquecahua Ayna, la funcionaria edil habría incurrido en los delitos de negociación incompatible y colusión desleal, y el comunicador social sería cómplice primario. El Ministerio Público en su momento determinará las responsabilidades, anotó.

Audio fue grabado en alcaldía

Señaló que el presente audio habría sido grabado en la misma alcaldía de la MUNI Tacna por personal del entorno directo del alcalde provincial Pascual Güisa Bravo. Y no sería el único, sino que habría otros donde se coordinan más campañas de desprestigio a la candidata a diputada por el partido político Avanza País.

No precisó la fecha de la reunión, pero según el audio de la grabación la presente coordinación habría sido en la tercera semana de octubre del 2025.

Funcionaria niega contracampaña

La jefe de la Oficina General de Comunicaciones y Prevención de Conflictos de la Municipalidad Provincial de Tacna, Vanessa Mercado Peñaranda, rechazó estar involucrada en un complot o contracampaña política contra la candidata a diputada Marcela Urteaga Paredes.

“A esa chica yo ni la conozco, además qué motivos tendría para hacer eso. Al contrario, me da pena de todos los ataques que recibe por estar con su pareja. Yo niego rotundamente esas acusaciones”, dijo en entrevista telefónica con diario Correo.

“No te has reunido, no te ha consultado, no has tocado este tema con el comunicador social que mencionas...”, se le preguntó a la funcionaria edil. “No, yo solo veo sus TikTok”, respondió. Él es libre de hacer su contenido, anotó.