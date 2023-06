El presunto fraccionamiento en la compra de cemento y la emisión de una orden de compra sin que se cumpla los requisitos mínimos, en el Proyecto Especial Tacna (PET) fueron advertidos por el Órgano de Control Institucional (OCI) perteneciente a la Contraloría General de la República.

El Informe de Orientación de Oficio Nº 009-2023 da cuenta que se hizo una revisión a la adquisición de cemento para el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua para riego en el comité de regantes de Calacala, Cairani, Candarave”.

Había un plan para comprar 6 106 bolsas

La primera situación adversa es la compra de 1 500 unidades de cemento, la cual es menor a lo programado en el Plan de Trabajo I – 2023, que asciende a 6 106 bolsas de dicho material.

Según los auditores, se genera el riesgo de fraccionamiento esto para evitar adquisiciones mediante procedimientos de selección ya que es menor a 8 unidades impositivas tributarias.

Las 1 500 bolsas de cemento compradas expirarán el 28 de julio por lo que deben emplearse antes. (Foto: Difusión)

Pedido de compra por solo 1 500 bolsas

Señala que el jefe del citado proyecto, Eddisson Mamani Arocutipa mediante el pedido de compra 0458 del 25 de abril del 2023 solicitó 1 500 unidades de bolsas de cemento el mismo que fue autorizado por el gerente de Infraestructura y visado por el inspector de meta.

El PET emitió una orden de compra al proveedor grupo Mugasur SAC el 11 de mayo del 2023 para comprarle 1 500 bolsas de cemento a 25.25 soles por unidad por un monto total de 37 875 soles.

No incluyeron penalidades en documento

La Contraloría determinó además que solo se internaron 750 bolsas en el almacén central. Subraya también que dicho cemento expira el 28 de julio del 2023 y que debe utilizarse la totalidad antes de la fecha señalada.

La segunda observación es que en la orden de compra no se colocó la penalidad que debe aplicarse al proveedor si no cumple con la totalidad de la entrega. La que se emitió apenas indica que el cemento se entregará en tres días, pero solo se internaron 750 bolsas y no las 1 500.