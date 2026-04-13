El agricultor Tomás Mamani Cunurana tiene 75 años, se dedica a cuidar su chacra en el anexo Pistala de la provincia de Tarata en Tacna y motivado por su deber como ciudadano se desplazó en un caballo hasta el distrito de Ticaco para emitir su voto.

Su llegada a la institución educativa Jorge Basadre Grohmann causó asombro en los policías a cargo de la seguridad de ese centro de votación, ya que el septuagenario de estatura baja no podía bajarse del equino y tuvo que ser ayudado.

Eligió a sus autoridades

Mamani contó que cabalgó dos horas de Pistala a Ticaco y debía hacer lo mismo en su retorno, pero estaba satisfecho de haber podido emitir su voto para contribuir en la elección del próximo presidente del Perú, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Se conoció que en la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Ticaco funcionaron tres mesas de votación; los votantes en su mayoría fueron de anexos y caseríos de Tarata.