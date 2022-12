El alcalde electo del distrito de Pocollay, en Tacna, Hugo “Tito” García Mamani, invocó al actual burgomaestre Luis Ayca Cuadros que ya no siga con las licitaciones en la comuna, ya que le quedan pocos días de gestión hasta el 31 de diciembre y podría poner en riesgo el uso adecuado de los recursos de la institución.

“Recién nomás hay una compra de 1,500 bolsas de cemento, no entiendo qué es lo que van a hacer, a nombre nombre de la población y de quién habla, Tito García, le pido que deje de hacer esas compras porque es delicado el tema del cemento porque pues su duración es prácticamente de tres meses y se van a malograr”, manifestó el futuro burgomaestre.

Revisarán estado de la municipalidad

Informó que la población de Pocollay ya está al tanto y se ha mandado un documento a Luis Ayca. Además se conoce a detalle los movimientos de cada área como parte del proceso de transferencia.

“Vamos a ver si es que hay algo incorrecto, vamos a dar los mecanismos a la Contraloría para que ingrese si es que habría alguna anomalía”, advirtió.

Diez millones de soles para obras

Por otra parte detalló que en cuanto al presupuesto del 2023 para ejecutar obras se ha comprometido S/ 10 millones, una obra de 4 millones, dos de dos millones y medio y una de un millón.

Sobre si las obras programadas son prioritarias o no, dijo que para él no lo son, ya que solo resolverán los problemas de un sector y no del distrito.