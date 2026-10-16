“Siempre hay que abrir los espacios para poder escuchar las propuestas de los candidatos que van a ir a la Región”, señaló el alcalde electo de Gregorio Albarracín Juan Seminario Machuca, sobre la presunta alianza con el candidato al Gobierno Regional Walter Anchapuri Zapata.

Y es que militantes del partido de Seminario informaron que el último martes 13 de octubre los convocó a una reunión en el complejo Humboldt, pero fueron sorprendidos cuando presentó a Anchapuri. Esta situación les incomodó, por lo que optaron por retirarse expresando su respaldo al otro candidato a la segunda vuelta, Mario Ruiz Rubio.

Adversarios en la segunda vuelta

Cabe anotar que Mario Ruiz Rubio y Walter Anchapuri se enfrentarán en la segunda vuelta electoral el 6 de diciembre por el sillón del Gobierno Regional de Tacna.

“Se puede decir de que es bueno escuchar, justamente quien se ha apersonado a abrirme las puertas de su tienda es el señor Walter. Yo lo he presentado para que puedan escuchar sus propuestas de trabajo”, señaló Seminario Machuca.

Asimismo negó que la mayoría de los militantes se haya retirado cuando se presentó Anchapuri y que solo lo habrían hecho unas 30 personas. “Ahí sale en los videos, hay que tener en cuenta que han venido casi dos mil personas y siempre hay grupitos chiquitos que han causado un tipo de desestabilidad”, aseguró en declaraciones a Correo.

Participación en encuentro de alcaldes

Seminario el miércoles a las 18:30 horas en un encuentro de alcaldes electos con los autoridades parlamentarias de la región Tacna, en el Colegio de Abogados, para coordinar la ejecución de proyectos de envergadura en favor de la región Tacna.