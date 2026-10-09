El alcalde electo de la provincia de Tacna Niel Zavala Meza pidió ayer al actual burgomaestre Pascual Güisa Bravo que detenga los trámites y la documentación del proyecto en activos para la construcción del mercado mayorista San Pedro en el terreno del ex fundo Chololo. Así lo señaló ayer durante su alocución en la ceremonia por el 27º aniversario de creación del mercado mayorista Grau.

Cabe anotar que existe un conflicto entre dos grupos de comerciantes, uno aglomerado en torno al consorcio San Pedro que propuso construir el mercado con inversión privada y otro liderado por Alex Quinto Cerrón que se opone por considerar que solo beneficiaría a 13 comerciantes.

“Detenga toda documentación”

Zavala Meza manifestó ayer que se va construir el mercado en el ex fundo Chololo pero que este va a pertenecer a todos y no a unos cuantos.

“Desde esta tribuna quiero dirigirme al alcalde provincial de Tacna y solicitarle que detenga toda documentación referente a la entrega del proyecto en activos”, subrayó Zavala, desatando el aplauso de los comerciantes.

“Solo beneficia a unos cuantos”

Asimismo pidió al gobernador regional Luis Torres Robledo que no siga promoviendo esa actividad “que al parecer solo beneficia a unos cuantos”. “Ahora será regidor provincial, tendrá que votar por la población en cada sesión porque yo voy a invitar a la población”, prometió.

Finalmente dijo que solo queda trabajar en unidad por amor a Tacna, por los ciudadanos que viven en esta tierra y por amor al anhelado proyecto de este mercado que está seguro que en los próximos años se va a convertir en una realidad.

Previamente los comerciantes junto a la autoridad electa participaron en el paseo del pabellón nacional alrededor del centro de abastos y luego en su izamiento.