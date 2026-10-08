El alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo señaló que la gestión edil que lo sucederá heredará más de una veintena de obras y proyectos, algunas en ejecución y otras que comenzarán el próximo año, pero ya se encuentran aprobadas y financiadas.

A diferencia de nosotros, que no encontramos nada, cero, de la gestión anterior (Julio Medina), el alcalde provincial electo para el periodo 2027 – 2030, Niel Zavala Meza, solo tendría que ejecutar la cartera de obras y proyectos, anotó.

Destacó obras municipales

Guisa Bravo, en declaraciones al programa Opinión en Radio Tacna, mencionó entre ellas las pistas y veredas en Capanique y la electrificación en la Franja del Lote 1 en Viñani, donde próximamente se colocará la primera piedra.

Asimismo, enumeró las obras de agua y desagüe en Cecoavi, agua y desagüe en Ciudad de Dios, la plaza Luis Banchero Rossi en Boca del Río, pistas y veredas en Lévano, obras en Alto Bolognesi, Paillardelle, JV Mariscal Miller, entre otras.

Convenio con el GORE Tacna

Asimismo citó la alameda Bolognesi donde se invertirá cerca de S/ 8 millones. El tema de seguridad ciudadana, con cámaras inteligentes, la Av. Jorge Basadre oeste, con las veredas, las pistas y veredas en el Fundo Para, la Jorge Basadre sur, y el malecón en Boca del Río.

La autoridad edil señaló otras que financiará el Gobierno Regional de Tacna en convenio con la MUNI Tacna. Citó la avenida Industrial, con un monto aproximado de S/ 16 millones por obras por impuesto, la electrificación de Hospicio, el bosque municipal, la piscina olímpica, el camal municipal, entre otras.

Encarpetó proyecto de mercado

Agregó que lamentable e inexplicablemente la gobernadora Liliana Velazco Cornejo encarpetó el proyecto del mercado mayorista y minorista San Pedro. Ya se envió al GORE Tacna el convenio autorizado por el concejo, anotó.

Cuando no se conoce el tema, algunas personas interesadas buscaron tumbarse el proyecto. Legalmente se siguió todos los pasos y no hay ningún motivo para que revierta al GORE. Y proyectos en activos es la mejor modalidad de ejecución; el privado invierte y luego de 30 años toda esa inversión pasa a propiedad del municipio, indicó la autoridad edil.