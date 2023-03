El alcalde de Gregorio Albarracín Niel Zavala Meza denunció hoy presuntas irregularidades en 14 obras, proyectos y servicios, que son ejecutados por la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín desde la gestión anterior del exburgomaestre Freddy Huashualdo Huanacuni.

A las 11 horas presentó ante el Órgano de Control Interno (OCI) de la municipalidad un primer paquete informes situacionales que revelan el desfase entre el avance físico y financiero de las obras ejecutadas bajo administración directa.

Perjuicio por 18 millones de soles

Tienen un avance físico de apenas 30% o menos, sin embargo su ejecución financiera sobrepasa incluso el 50%. De forma global, son cerca de 18 millones de soles los cuales se han desembolsado y no se reflejan en las 14 obras ejecutadas desde la gestión anterior, refirió.

De acuerdo al listado de denuncias, la primera de ellas corresponde a la obra Creación del servicio de agua potable en la asociación de vivienda Santa Fe, con código de inversión 2445741.

La obra se encuentra inconclusa, se valorizó partidas no ejecutadas, no cuenta con plazos vigentes para su ejecución, se adquirieron herramientas de segundo uso, en los cuadernos de obra no se describe la ejecución de partidas ejecutadas, no se visualiza autorizaciones, hay faltante de informes y anexos y no se advirtió las modificaciones al expediente técnico aprobado para realizar empalmes de agua con la red principal de otra obra que se encuentra en ejecución.

Obra en asociación Los Ediles

Otra de las obras con presuntas irregularidades muy llamativas es la creación del servicio de práctica deportiva en la Asociación Los Ediles, cuyo expediente del proyecto ha tenido hasta cuatro modificaciones presupuestales. Inició con 7′756,443 soles y finalizó con un presupuesto de 10′370,581 soles. Se dieron hasta ocho ampliaciones de plazo. Estaba programado para 310 días, sin embargo tiene a la fecha 1,016 días.

También se ha observado la obra Ampliación del servicio de práctica deportiva y o recreativa en la junta vecinal Las Casuarinas, en la cual no se cuenta con documentos de propiedad del terreno de obra, se ejecutaron valorizaciones mensuales sin la respectiva aprobación, no se encontró documentos que acrediten lo dispuesto en seguridad y salud, la obra se encuentra por debajo del avance físico programado con una diferencia del 40% de retraso y se construyó un cerco distinto al mencionado en el expediente técnico.

Estiman que habría 50 denuncias

Zavala Meza advirtió que se trata del primer paquete de acusaciones, ya que prosiguen las indagaciones sobre el estado de otros proyectos de la comuna, por lo que se estima que podrían llegar a totalizar 50 denuncias.

“Han metido mano hasta en el alquiler de los campos deportivos como el estadio Joel Gutiérrez, el complejo Los Ediles y otros, sobre todo por intereses políticos, durante los meses de setiembre y octubre del año pasado”, apuntó la autoridad.