Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) viene fortaleciendo su alianza estratégica con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con miras a acelerar la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la capital liberteña.

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En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre ambas entidades, una de las medidas que más destaca es la pronta implementación de un carril exclusivo para buses, “considerado un paso decisivo para ordenar el tránsito, reducir tiempos de viaje y mejorar la experiencia de los usuarios”.

El proyecto ya cuenta con expediente técnico aprobado y presupuesto asignado.

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