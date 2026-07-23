El alcalde encargado de La Yarada Los Palos Guillermo Aranda Hurtado indicó que Samuel Cueva Huisa tiene que hacer los trámites ante el JNE y el concejo para retomar su cargo de burgomaestre.

“Tiene que presentar su documento de excarcelación, entregar también al concejo el documento que le entregue el Jurado Nacional de Elecciones en el cual otra vez él vuelve a ser alcalde y el concejo lo revisará y decidirá”, explicó. Lamentó que Cueva haya ingresado al municipio abruptamente la mañana del lunes.

Actos ilegales

Respecto a la situación actual en el municipio, precisó que “yo sigo en funciones porque el trámite no ha sido llevado a cabo, ni siquiera se ha iniciado, el señor está ocupando de manera ilegal el edificio de la municipalidad”.

Advirtió que todas las decisiones y actos que está adoptando son actos írritos que no tienen ningún valor y que pueden ser anulados.

Cueva recuperó su libertad el pasado viernes 17 de julio al revocarse la prisión preventiva en el proceso que se le sigue por presunta agresión y tocamientos indebidos.