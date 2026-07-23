La secretaria regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) Rosana Reinoso Guillermo alertó el presunto ocultamiento, manipulación y favoritismo de plazas en el proceso de reasignación docente 2026.

Dijo que se encuentran sorprendidos debido a que la plaza de la docente Ana María Ramos Ale como especialista en educación primaria de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tacna no se encuentra publicada aún cuando la referida profesora cesará el 31 de diciembre 2026, por lo cual su plaza estará habilitada a partir del 1 de enero del 2027.

Afectación a docentes

Indicó que de seguir así se estaría vulnerando el derecho del o la docente que con legítimo derecho desea acceder a esa plaza en calidad de postulante.

Según dio a conocer el Sutep, fue la Dirección Regional de Educación de Tacna la que a través del Oficio 2337-2026 ordenó el director de la Ugel Tacna Julio Tapia Calizsaya no publicar la plaza de especialista en educación primaria “sin dar una razón justificada”.