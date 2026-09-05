Luego del ataque de una banda de pistoleros ocurrido la tarde del jueves 3 en el distrito Gregorio Albarracín con robo de S/ 16 mil a una pareja de comerciantes, policías del área de Inteligencia y sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) hicieron el seguimiento a los vehículos en que huyeron los delincuentes y llegaron a la avenida Collpa en el centro poblado La Natividad y con la utilización de un dron descubrieron que un inmueble era empleado como guarida de la banda, ya que en su interior se encontró cuatro vehículos, placas falsas y artículos producto de actos delictivos.

Orden judicial

Policías del Depincri al mando del coronel PNP César Becerra Salas y la fiscal Patricia De la Cruz Romero tuvieron que obtener una orden judicial para el allanamiento con descerraje de esa vivienda de la avenida Collpa, operativo que se efectuó la noche de ayer con agentes fuertemente armados, pero los integrantes de la banda delictiva ya habían escapado. Previamente se había intervenido a un varón, presuntamente integrante de la banda de pistoleros, cuando conducía un moderno automóvil con placas falsas por la avenida Collpa.

Robo armado

Eran las 17:30 horas del jueves cuando el camión Isuzu de placa V7Z-782 se estacionó en el frontis de una vivienda en la avenida Antúnez de Mayolo con calle Las Dalias en el distrito Gregorio Albarracín y dos comerciantes fueron asaltados, tras ser amedrentados con armas de fuego.

Un auto color plata oscuro o gris se estacionó adelante del camión que se había detenido en las afueras de una vivienda de la manzana C4, donde el conductor Andrés Ch.M. (48) y su acompañante Nancy C.M (48) fueron amenazados de muerte y despojados de dinero y bienes. Dos hombres encapuchados y llevando gorro rompieron las lunas laterales de la cabina del camión; a la mujer le despojaron de un mandil con S/ 15 mil aproximadamente que era producto de la venta de carnes y fugaron con dirección a la avenida Humboldt.

Delincuente rompe lunas de camión para obtener el dinero, según filmación de un vecino

Esa vez la agraviada indicó que le quitaron su celular; también arrebataron a su tía Irene R.I. un celular y S/ 1 mil. Sobre los otros delincuentes, uno hacía de vigía o campana y el otro estaba en el volante de un auto marca Hyundai color gris. El hecho delictivo fue filmado por un vecino con su celular y luego ese video fue entregado a la PNP.

Plan Cerco

Luego del robo armado, a la zona llegaron policías de Radiopatrulla y de Robos del Depincri para un plan Cerco y tratar de ubicar el vehículo con los asaltantes. Por el trabajo policial se logró interceptar un automóvil deportivo color blanco con placas falsas y así se ahondó las investigaciones casi todo el día de ayer y se llegó a identificar la vivienda sospechosa en la avenida Collpa.

Información de dron

Con la información del dron, sobre la presencia de vehículos sospechosos y otros artículos dentro de ese predio, la PNP obtuvo la orden judicial para el allanamiento y emplearon una comba y otros instrumentos para abrir una puerta e ingresar.

Las diligencias de la PNP y Fiscalía continúan, con el fin de ubicar a los otros integrantes de la banda que ya estarían identificados.