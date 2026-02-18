Efectivos de la comisaría de Pocollay se han convertido por una semana en los protectores de un adulto mayor en situación de abandono que encontraron el miércoles 11 en ese distrito y piden la intervención de las autoridades para trasladarlo a un albergue, ya que hasta hoy solo han recibido evasivas a ese pedido.

Dormía en cartones

Según las indagaciones, al mediodía del 11 de febrero una patrulla integrada por policías y serenos rondaba por la avenida Jorge Basadre Grohmann, a inmediaciones del restaurante Raíces y el óvalo de Pocollay, y percibieron un ruido que los hizo acercarse a unos arbustos cerca de la vía. El adulto mayor fue encontrado recostado sobre unos cartones y trapos viejos, quién dijo llamarse Mario Cutipa Calderón y que tendría 80 años de edad.

Ese anciano se hallaba en un estado de abandono deplorable, además presentaba ceguera, por lo que fue recogido y trasladado a la dependencia policial para tratar de encontrar a sus familiares, al tiempo que se comunicó a diversas entidades estatales a fin de salvaguardar la integridad física y salud de esa persona.

Mucha indiferencia

Según efectivos de la comisaría de Pocollay, hicieron los pedidos de apoyo para el anciano y solo han encontrado indiferencia de algunos representantes de las instituciones con las que se contactaron, por lo que hasta la actualidad siguen buscando un lugar donde puedan albergar al anciano, mientras le brindan la alimentación, abrigo, alojamiento, aseo y demás cuidados, para los cuáles los agentes cooperan voluntariamente en los gastos.

Dependencia policial en el distrito de Pocollay es vetusta y con mucha humedad, inadecuada para albergar a una persona vulnerable

Durante la semana la PNP hizo varias diligencias. Mediante el sistema Afis, que consiste en comparar las huellas con los datos en el Reniec, se conoció que el anciano que dijo llamar Mario no estaba registrado en el Reniec y se solicitó con oficio a esa institución para que sea inscrito.

Diligencias y rechazo

También, tras ser hallado el anciano pasó un reconocimiento médico legal que concluyó no presentaba lesiones visibles y recientes. Con oficio Nº 112-2026 se solicitó al hospital Hipólito Unanue unos exámenes médicos para el adulto mayor, pero no fue atendido; se solicitó a la congregación religiosa Hermanitas de los Pobres y a la Beneficencia de Tacna un albergue temporal pero no hubo respuesta; con oficio N° 119-2026 se pidió la intervención de Defensoría del Pueblo en Tacna y no hubo respuesta.

Solo en el Centro de Salud de Pocollay aceptaron realizar diversos exámenes médicos (TBC, VIH, hepatitis, radiografía de tórax y otros) al anciano en abandono y se está en espera de los resultados.

Según información policial, también comunicaron a la Fiscalía, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Demuna y otras entidades del Estado, pero las respuestas por un albergue o para que se hagan cargo del adulto mayor fueron evasivas.

Ayuda solidaria

Se ha conocido que policías se turnan para llevar ropa limpia y comida para el anciano que albergan en la comisaría de Pocollay que es una construcción antigua e inapropiada para una personal vulnerable. Personal solidarias y de buen corazón que deseen cooperar con útiles de aseo, agua y alimento para el octogenario, pueden acudir a esa dependencia policial en la avenida Celestino Vargas.