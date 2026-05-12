Dos menores de edad resultaron heridos en un violento accidente de tránsito registrado la tarde de ayer en la intersección de la avenida Augusto B. Leguía y la calle Piura.

Según testigos, primero habrían colisionado la camioneta Hyundai modelo Tucson de placa Z6R-671, que era manejada por Marita Yucra Cerezo, con el taxi station wagon probox de placa Z2L-095, que tenía en el volante a Efraín Condori Mamani.

Taxista tenía preferencia

El taxista señaló que tenía la preferencia el estar descendiendo por la avenida Leguía sin embargo la mujer habría intentado ganarle el paso por la calle Piura impactándole y haciendo que se salga de la pista terminando en la jardinera central de la vía.

En tanto la camioneta Hyundai Tucson continuó su camino y colisionó contra tres vehículos que se encontraban estacionados a un lado de la avenida Leguía. Terminaron afectados el vehículo plomo de placa BSV-355, el station wagon blanco de matrícula W2I-637 y la camioneta roja Citroën de placa Z5N-479. El lugar rápidamente se llenó de curiosos y personas dispuestas a ayudar.

Choque perjudicó a tres vehículos estacionados en la avenida Leguía. (Foto: Difusión)

Dos menores heridos

Se reportó la presencia de dos menores heridos, una menor de unos 11 años, la cual fue evacuada hasta el nosocomio en una ambulancia del SAMU. Otra menor fue atendida en el lugar. Durante varios minutos el accidente generó la interrupción de un carril de la avenida Leguía.

La camioneta presuntamente responsable del accidente terminó empotrada contra un poste. Se dispuso que personal de la Unidad de Tránsito y de la comisaría de Vigil se encarguen de las investigaciones. Los agentes se encuentran reuniendo la información para determinar quien fue el conductor responsable y que debe asumir los gastos por los cuantiosos daños ocasionados.