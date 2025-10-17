El Gobierno Regional de Tacna cumplió la entrega de la cobertura para la losa deportiva de la institución educativa N°42080 Simón Bolívar de Santa Cruz de Candarave, compromiso asumido por el gobernador regional Luis Torres Robledo en el 2024.

Se entregó la tercera cobertura de tres que conforman el proyecto: IOARR “Construcción de coberturas en 03 instituciones educativas secundaria a nivel departamental” que en conjunto ha demandado casi 4 millones de soles entre expediente y ejecución. De este monto, S/. 1 millón 920 mil han sido destinados a la mejora de las instalaciones del recinto deportivo.

Inversión en la provincia

El gobernador Torres indicó que esto mejorará e impulsará el deporte entre los jóvenes escolares, sino que también se complementará con más intervenciones en el colegio y en la zona.

“El pueblo es trabajador, lo único que quieren es que de vez en cuando los apoyemos con algo. Desde acá les anuncio que a partir del mes de diciembre iniciaremos el mantenimiento completo del colegio. Vamos a disponer que los requerimientos hechos por el director, se plasmen en un perfil y expediente”, manifestó.

Los géiseres de Candarave es una de las maravillas de la naturaleza de la región.

Vía a géiseres de Candarave

Por otra parte comentó “acabamos de aprobar anoche el perfil para invertir 89 millones de soles por Obras por Impuestos para la vía de Buena Vista hasta los géiseres de Calientes, con una pista así debemos mejorar el colegio y otras infraestructuras”, dijo la autoridad.

La entrega se realizó en el centro poblado de Santa Cruz, en una ceremonia que preside el gobernador regional acompañado de funcionarios y el consejero regional por la provincia de Candarave, Yancarlo Acero Arias.