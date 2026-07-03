En una sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Tacna se aprobó por mayoría el expediente para la ejecución por activos del proyecto de construcción del mercado San Pedro en el terreno del ex fundo Chololo.

Votaron a favor los regidores Nora Morales Liendo, Gerardo Arias Vascones, Rodrigo Villanueva Moreno, Judith Laguna Saico y Walter Vildoso Ramírez.

Voto dirimente

Mientras, votaron en contra Enrique Vega Meléndez, Rony Gallardo Guevara, Amalia Turpo Chino, José Huamán Flores y Severina Chambi. Se abstuvieron Juan Torres Gárate y Alexander Flores Alfaro. Con el voto dirimente del alcalde Pascual Güisa se aprobó el proyecto.

La sesión se desarrolló a puerta cerradas debido a que el municipio se amparó en la Ley 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos, que obliga a las entidades públicas a mantener confidencialidad sobre las iniciativas privadas presentadas.

Comerciantes liderados por Teresa Quispe lloraron al conocer aprobación de proyecto. (Foto: Adrian Apaza)

Grupos a favor y en contra

En las afueras se llevó adelante una manifestación entre el grupo de comerciantes liderados por la dirigenta Teresa Quispe Ccasa, que propone construir el mercado a través de la modalidad por activos; y los comerciantes encabezados por el dirigente Alex Quinto Cerrón, que se oponen al proyecto porque consideran que se encuentra direccionado y solo favorece a 13 personas que han conformado el consorcio San Pedro.

Teresa Quispe indicó que quienes se oponen lo hacen porque pretenden seguir laborando como lo hacen años atrás, sin pagar la merced conductiva, el uso de las plataformas y abarcando más area de la que legalmente les corresponde.

Solicitan a Fiscalía indagar

Luego de conocerse la aprobación del expediente la abogada de los comerciantes opositores Marcela Urteaga afirmó que la aprobación requería una mayoría calificada y no una simple como ocurrió tras la votación dirimente del alcalde provincial.

Exhortó a la fiscalía de prevención del delito y a la fiscalía anticorrupción a indagar la legalidad de la decisión adoptada en el concejo ya que no habría alcanzado la mayoría calificada, necesaria cuando se trata de disponer bienes inmuebles de propiedad municipal.