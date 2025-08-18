Una joven madre fue asesinada en las primeras de varias puñaladas en su departamento alquilado en el tercer piso del conjunto habitacional Alfonso Ugarte I Etapa del distrito Gregorio Albarracín en Tacna, frente a la plaza Jorge Chávez.

Uno o más autores del acto criminal habrían pretendido borrar las evidencias o huellas provocando un incendio en la vivienda antes de huir, pero el fuego en el edificio fue percibido por los serenos del distrito y con extintores evitaron que la mujer, muebles, artefactos, prendas y otros bienes se quemen por completo.

Serenos actuaron rápido con extintores

La víctima fue identificada como María del Rosario Romero Flores (30), madre de un menor de 12 años y trabajadora de una entidad crediticia, a quien sus amigos solían llamarla “Dulce” y vivió por cuatro años aproximadamente en el departamento Nº 301, edificio 20 con su hijo, pero el menor el día anterior se había quedado en casa de sus abuelos.

El jefe del serenazgo de Albarracín, Fernando Ponte Villanueva, indicó que a las 8:20 h su personal se percató del incendio en el edificio porque salía fuego por una ventana. “Unos 30 serenos estaban por la plaza Jorge Chávez donde se iba realizar un concurso de desfile escolar, quiénes acudieron a la casa con extintores para apoyar a los vecinos que echaban agua, lográndose sofocar el fuego y se constató que había una mujer muerta”, señaló.

Descubrieron heridas punzocortantes

Después, al lugar acudieron policías de Radiopatrulla que aislaron la escena, convocaron a la fiscal Iris León Bravo y peritos de Criminalística; con la inspección a la occisa se verificó que tenía heridas punzo cortantes y su muerte no sería por asfixia y quemaduras por el incendio.

La fiscal Iris León indicó que la conclusión del médico legista fue una muerte violenta, ya que encontraron lesiones por arma blanca a nivel del tórax.

Incendio habría sido provocado

Señaló que la víctima presentaba entre 11 y 12 heridas punzo penetrantes. El incendio habría sido provocado o iniciado aparentemente para ocultar el crimen.

También, la joven madre sin vida fue hallada en su habitación donde se habría iniciado el fuego, estaban sin prendas de vestir de la cintura para abajo y su cuerpo también fue alcanzado por el fuego ya que presentaba quemaduras.

Examinan imágenes de las cámaras

El fuego se extendió de la habitación a otros ambientes contiguos, como la sala y cocina del departamento. En la casa se halló una botella de whisky, entre la gran cantidad de bienes quemados.

En la etapa preliminar de investigación, dentro del conjunto habitacional y en el exterior se halló cámaras de seguridad, los que serán visualizados para tratar de identificar a las personas que departieron con María Romero y abandonaron el predio tras iniciarse el incendio.