Dos integrantes de la banda delictiva denominada por la PNP como “Los fríos de la Heroica” fueron atrapados hoy en las afueras del estadio de la Institución Educativa Emblemática Coronel Bolognesi, aprovechando que los padres de familia y sus hijos participaban de un evento deportivo y dejaron sus vehículos en la avenida Tarata, a inmediaciones de la puerta de acceso al recinto deportivo. Henry Manuel Oliva Chahua (36), alias “Gilero”, y Luis Eudes Cauna Pérez (36), “Patán” o “Sureño”, fueron interceptados a las 11:15 h por agentes de Inteligencia y del Departamento de Protección Vehicular (Deprove), tras manipular dos vehículos estacionados y luego pretender darse a la fuga en el station wagon marca Nissan AD VAN color plata con casquete de taxi y placa de rodaje Z3D-679 que utilizaban para movilizarse.

Manipularon vehículos

Según la PNP, Luis Eudes sería cabecilla de la banda y Henry Oliva un integrante, manipularon el automóvil marca Hyundai modelo Accent color rojo de placa Z4X-026 y el auto Hyundai Elantra guinga C9F-517, como constataron luego los peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri). Los presuntos delincuentes al quedar descubiertos pretendieron huir, pero fueron reducidos y se comunicó al fiscal de turno Emil Quispe De la Sota.

Instrumentos delictivos

En el registro al taxi Z3D-679 se halló una bujía, dos desarmadores, un alicate de corte, dos llaves de tuercas, un destornillador de dos puntas, un destornillador de dados y un instrumento conocido como “peine” (herramienta artesanal utilizada para romper cerraduras de los vehículos), objetos y accesorios que serían usados para cometer actos delictivos. También se encontró dos celulares, documentos personales y una billetera con S/ 100.

Policía víctima

Durante la diligencia policial en la avenida Tarata tras la intervención del taxi Z3D-679 y detención de dos presuntos delincuentes, se supo que un efectivo PNP había sido un día antes víctima de hurto de accesorios de su vehículo en el cono norte. Por cámaras de seguridad se obtuvo las características de un taxi de los ladrones que es similar al hallado hoy.

Peritos de la PNP revisaron dos autos cuyos dueños los dejaron estacionados en la avenida Tarata e iban a ser desmantelados

Falso taxista

Mediante el sistema policial se supo que Luis Cauna y Henry Oliva cuentan con denuncia por delitos contra el patrimonio. Cauna tiene un amplio recorrido delictivo como integrante de otras bandas, siendo intervenido por última vez el 3 de abril (Viernes Santo) del presente año en la asociación Villa La Agronómica del distrito Gregorio Albarracín junto a Edwin William Laura Torres (32) como miembros de la banda “Los sanguinarios sureños”.

En esa ocasión dos presuntos delincuentes estaban vestidos con camisas y fingían ser taxistas para acercarse a los vehículos estacionados y violentarlos para sustraer accesorios. La PNP los puso a disposición de la Fiscalía, pero a los días recobraron su libertad.