Un nuevo accidente de tránsito enluta a una familia en la ciudad de Tacna. La camioneta de placa de rodaje BWD-799, marca JAC, modelo T8 color negro, atropelló y mató a un varón a la altura del kilómetro 2 de la carretera Costanera, a inmediaciones del cruce a la zona de Hábitat.

El vehículo era conducido Richard Fernando Quito Díaz (57), quién venía a la ciudad de Tacna proveniente del puerto de Ilo.

Zona oscura y peligrosa

El sector donde ocurrió el atropello con subsecuente muerte es una zona poblada que no cuenta con iluminación. Incluso de eso advirtieron los conductores y personas que llegaron al lugar del accidente.

La víctima fue identificada como Eulogio Ramos Pona (63), quien terminó tendido a un costado de la vía. A la zona también se constituyó personal de la Compañía de Bomberos y SAMU.

Detienen a conductor

Las causas del accidente son materia de investigación por personal especializado en accidentes de tránsito de la PNP con conocimiento del representante del Ministerio Público.

El conductor de la camioneta fue conducido a la comisaría del centro poblado Leguía en calidad de detenido y le practiquen el examen de dosaje etílico. Según consulta vehicular en la página de la Sunarp, la camioneta JAC está a nombre de la empresa Babo Exportación S.R.L.