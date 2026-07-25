El director regional de salud de Tacna Julio Aguilar Vilca informó que se tiene la confirmación de tres casos más de sarampión en la región de Tacna.

A los cinco casos detectados anteriormente ahora se suman dos hermanitos de dos y nueve años en Ite, y un niño de un año en Tacna, cuyo análisis inicial dio negativo pero cuya prueba PCR confirmó que se trataba de un caso positivo.

Trabajo preventivo

“Estamos dentro de lo que es esperado, siempre a seguir trabajando fuertemente en la parte preventiva que es la vacunación, buscar a aquellos que aún no se han vacunado y hacer el control correspondiente en todos los establecimientos de salud”, remarcó.

Respecto a las características de las personas contagiadasa la fecha, respondió que todas tienen el antecedente común que provienen de Puno.

Ejecución presupuestal

Respecto al informe de Contraloría que indica que solo se ejecutó 0.6% del presupuesto enviado a Tacna en el marco de la emergencia de sarampión, declaró que con presupuesto del sector se venía realizado acciones estratégicas y que en los próximos días se regularizará la ejecución del presupuesto transferido que requiere todo un proceso administrativo.