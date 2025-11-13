Con un orificio por proyectil de arma de fuego en la palma de la mano izquierda fue evacuado ayer al hospital Hipólito Unanue el suboficial de segunda PNP Jhon Paloma Mamani (32), tras un incidente de tiro ocurrido en la sede policial Unidades de Emergencia (Uneme) en el poblado Para Chico, frente a la Plaza de la Bandera, donde funcionan las unidades Radiopatrulla, Los Halcones y Águilas Negras.

Incidente de tiro

Según las indagaciones, pasado las 7 horas varios policías estaban formados en el patio de Uneme, ya que pasaban lista para el servicio entrante (7:30 h a 15:30 h), y el sonido de un disparo proveniente de los ambientes para el personal de Los Halcones y Águilas Negras rompió la calma.

Cuando fueron a revisar los dormitorios, en uno estaba el agente Paloma sangrando de una mano e indicó que se había producido un accidente cuando realizaba el mantenimiento de su armamento particular.

Colegas lo auxilian

Al policía herido le hicieron un torniquete en el antebrazo izquierdo, luego fue subido al patrullero KP-26284 y trasladado primero a la Sanidad PNP donde dado la gravedad de su lesión fue evacuado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue en compañía de la médico, mayor PNP Helen Zumarán Cáceres, con el diagnóstico “herida en la palma de la mano izquierda con orificio de entrada y salida”.

Investigan caso

Del hecho se dio aviso al fiscal de turno Lucio Cutipa Ccaso y a peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para que acudan a la sede policial para las diligencias correspondientes.

Se supo que junto al policía herido se halló dos armas de fuego, una pistola que pertenece a la institución y otra que tenía de uso personal. El suboficial PNP Jhon Paloma pertenece al escuadrón Los Halcones y quedó en el nosocomio local para ser atendido en el área de Cirugía.