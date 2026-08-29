El pasado 26 de agosto quedó consentida el otorgamiento de la buena pro de la licitación pública para el servicio de consultoría de obra para la actualización y reformulación del expediente técnico del saldo de obra del proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna”.

El Consorcio Salud Hipólito Unanue el pasado 13 de agosto se adjudicó la buena pro con una oferta de S/ 8 855 761.73. El monto referencial de la convocatoria fue de S/ 9 839 735.25. El Consorcio Salud Hipólito Unanue está integrada por las empresas Peña Coral Fernando, Medarq SAC y Villar Bernuy Marco Antonio.

Cronograma de la convocatoria

Según el cronograma, la publicación de la última convocatoria fue el 17 de junio de 2026. A la licitación pública convocada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) se presentaron tres empresas, pero solo una quedó apta.

La empresa Consorcio Salud Hipólito Unanue contará con un plazo de prestación de servicios de 360 días calendario, estructurado en tres etapas principales a través de siete entregables: etapa 1: Diagnóstico de la infraestructura y componentes, etapa 2: Expediente técnico de contingencia, y etapa 3: Expediente técnico del saldo de obra.

GORE avanza en destrabe de hospital

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, remarcó que la consolidación de este paso permite avanzar (destrabar) hacia la solución definitiva de la obra paralizada desde marzo del año 2020.

Cabe precisar que el estudio determinará técnicamente la viabilidad de continuar con la estructura existente o proponer los ajustes requeridos, incluyendo el análisis especializado de los dispositivos aisladores sísmicos y la estimación del costo total de culminación.

El proceso de destrabe legal, administrativo y estructural realizado desde el 2023, en coordinación con el Ministerio de Salud, ha permitido actualizar el programa arquitectónico y médico.

Expediente incluirá nuevos servicios

El nuevo expediente técnico incluirá áreas y servicios que no estaban contemplados en el diseño original, tales como: oncología, salud mental, banco de leche, rehabilitación física y cámara hiperbárica.

Como plan de contingencia, y mientras se ejecute la infraestructura principal, se ha dispuesto la prestación progresiva de servicios en las instalaciones del ex hospital COVID de Viñani.

Compromiso fue destrabar obra del hospital

La autoridad regional recordó que al asumir la gestión, el 2 de enero de 2023, se comprometió con la población a destrabar este engorroso proyecto para hacer viable su ejecución.

En ese sentido, Torres Robledo enfatizó que con este avance cumple con la palabra empeñada y anunció que entre el martes y miércoles de la próxima semana se firmará el contrato con la empresa ganadora para iniciar formalmente la reformulación del expediente técnico, paso indispensable e insustituible para continuar con los trabajos en el nosocomio.

Como se recuerda, la obra del hospital Unanue empezó en el 2016, en la gestión del gobernador regional Omar Jiménez Flores. En marzo del 2020 quedó paralizado los trabajos, en el periodo del gobernador regional Juan Tonconi Quispe.