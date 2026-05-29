Los miembros de una banda de pistoleros encapuchados cometieron hoy un atraco de película en la asociación Señor de Locumba del centro poblado Augusto B. Leguía en el Cercado. Ingresaron a una vivienda de la manzana B en la avenida Litoral, amenazaron de muerte y maniataron a tres miembros de una familia, golpearon a uno que quiso poner resistencia, finalmente fugaron llevándose la suma de 100 mil dólares que según las víctimas ese dinero era producto de la venta de un terreno.

Atraco violento

La ciudadana Gladys A.V. (63) contó que a las 7 horas se hallaba en su vivienda junto a su cónyuge Alejandro M.A. (63) y una hija adulta, cuando tocaron la puerta y al abrir ingresaron de forma violenta cinco sujetos encapuchados que los apuntaron con armas de fuego y exigieron la entrega del dinero que tendrían guardado.

El atraco fue cuestión de minutos. La mujer señaló que a su esposo le agredieron con un golpe en la cabeza con la cacha de un arma de fuego y después a los tres familiares los ataron de manos, logrando los delincuentes llevarse el dinero en efectivo por 100 mil dólares, documentos del inmueble (título de propiedad y otros), dos celulares marca Redmi y otros documentos.

Según Gladys A.V., cuando los asaltantes se retiraron recién pudieron liberarse de sus ataduras y solicitaron ayuda de los vecinos.

Acude a comisaría

Según la PNP, las 8 h aproximadamente la mujer llegó a la comisaría Augusto B. Leguía para poner de conocimiento del robo a los agentes. Posteriormente, policías de la sección Robos del Depincri y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) acudieron a la vivienda para las diligencias.

Camioneta en cámara

Por la cámara de video vigilancia particular de un predio cercano se supo que los asaltantes habrían fugado en una camioneta de doble cabina color gris oscuro, desplazándose por la avenida Litoral en dirección de oeste a este (a la ciudad).

Herido a la posta

Alejandro M.A. fue evacuado al centro de salud de Leguía para que reciba asistencia médica, luego con los otros integrantes de su familia estuvo en la comisaría de Leguía por varios minutos brindando una declaración.

PNP investiga

Según una fuente policial, el agraviado aseguró que la suma de 100 mil dólares que se llevaron los delincuentes era producto de la venta de un terreno, y esa suma de dinero lo tenían en la vivienda por un mes aproximadamente.

Los policías que investigan el caso sospechan que la información sobre el fuerte monto de dinero en la casa pudo salir del entorno familiar. También hasta la noche buscaban otros videos de cámaras de seguridad sobre la ruta que siguió la camioneta con los asaltantes, tarea a la que se sumaron los representantes de las áreas de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna y Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín.