El jefe de la Comandancia Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en Tacna Walter Sánchez Esquiche informó que con los 200,000 soles recolectados en la pollada organizada por las autoridades del Gobierno Regional se puso en operatividad seis autobombas, una ambulancia y un vehículo de rescate.

Se trató de una inyección importante para poder estar completamente operativos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, resaltó el comadante.

Un respiro para operar unidades

Según con este mantenimiento se espera que dichas unidades funcionen por lo menos seis meses ya que son carros de alto trajín y tienen cierta antigüedad.

Con parte del monto también se está adquiriendo un dron especial con cámara térmica y otros aditamentos, que permitirá atacar los incendios desde el aire, el cual será entregado en los próximos días por el GRT.

Proyectos de compra y cuarteles

Respecto a otros proyectos, indicó que el Gobierno Regional está finiquitando con la intendencia nacional la adquisición de nuevas ambulancias.

Anunció que en en noviembre el Gobierno Regional entregará el local para la compañía de bomberos de Boca del Río y la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín colocará la primera piedra de la construcción del cuartel de la compañía ubicada en Vista Alegre, proyecto que también contempla la compra de vehículos.