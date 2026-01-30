El pasado 24 de enero se cumplió un año desde que el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna Jonatan Ríos Morales anunciará la ejecución de un importante proyecto de inversión destinado a mejorar de manera integral la infraestructura y el equipamiento del Bosque y Zoológico Municipal de Tacna.

El anuncio lo hizo tras visitar las instalaciones del Bosque y Zoológico Municipal de Tacna que permanece cerrado durante toda la gestión del alcalde provincial Pascual Güisa Bravo. Incluso en esa condición está desde finales del periodo de gobierno del burgomaestre Julio Medina Castro.

Inversión superior a S/ 4.6 millones

En aquella oportunidad, Ríos Morales anunció una inversión superior a los 4,6 millones de soles en un área de 648 mil metros cuadrados. Los trabajos iban a contemplar mejoras en la zona del zoológico y en áreas complementarias, como la preparación de alimentos, tópico veterinario, necropsia, cuarentena, almacén y servicios higiénicos.

“Queremos renovar el zoológico para beneficiar a la población, sobre todo a los niños, quienes deben conocer la flora y fauna de su país”, declaró en esa ocasión Ríos Morales.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido no se ejecutó ningún proyecto y lo que es peor no está considerado en el paquete de inversiones de la Municipalidad Provincial de Tacna para el 2026.

No está en plan de inversión

Al respecto, el regidor de la MUNI Tacna Rony Gallardo Guevara señaló que el año pasado cuando se hizo la exposición de los proyectos a ejecutar el 2026 no se mencionó un proyecto o IOARR para el Bosque y Zoológico Municipal. A pesar de esa observación, los funcionarios le respondieron que se hacían las coordinaciones para hacer un proyecto. Y todo quedó ahí, anotó.

Recordó que a raíz de una visita al recinto junto a su colega Rodrigo Villanueva, en noviembre de 2025, advirtieron a la autoridad edil y funcionarios sobre el medio cuidado del zoológico y el casi abandono del bosque municipal. Solicitaron información a la Gerencia de Ingeniería y Obras sobre algún proyecto, y a la fecha no tienen una respuesta.

Rechazan convenio de GORE Tacna

Gallardo Guevara recordó que trataron de intermediar con el Gobierno Regional de Tacna para la firma de un convenio para un mantenimiento o la ejecución de un proyecto para el bosque y zoológico, pero no fue aceptado por la gestión edil y los documentos que se remitieron se archivaron o quedaron traspapelados.

Agregó que al mismo gerente municipal se le presentó la propuesta, y lo rechazó aduciendo que no podían aceptarlo debido a que la MUNI Tacna elaboraba un IOARR para intervenir el Bosque y Zoológico Municipal. Lo que no ocurrió hasta el momento.

Exhorta a dejar de lado celos

El Bosque y Zoológico Municipal de Tacna está igual o peor a cómo se recibió, en enero del 2023. Las áreas verdes, como los árboles, se están secando y los funcionarios aducen que es porque no cuentan con suficiente agua para el riego. El anunciado proyecto de inversión quedó solo en palabras, agregó.

He escuchado por ahí que no lo intervendrán, por ser un proyecto iniciado e impulsado por el gobernador regional Luis Torres Robledo cuando era alcalde, y de ser así sería muy lamentable. Exhortó a la autoridad edil y a sus funcionarios dejar a un lado los celos, odios o sentimientos negativos y apoyen a recuperar ese pulmón de Tacna que tiene zonas recreativas a donde iban las familias tacneñas, en especial los menores de edad.