La ruta Tacna a Puno se volvió a teñir de sangre en las últimas horas, al producirse un choque vehicular en el kilómetro 83 de la carretera Binacional y perdieron la vida dos pasajeras de un bus de la empresa de transportes Virgen de Copacabana que transportaba a 60 personas. El accidente de tránsito en modalidad de choque por alcance se produjo hoy en el distrito de Torata (Moquegua), en el sector de Chilligua y cerca al cruce de la Binacional con la vía que conduce a Carumas, lugar hasta donde acudieron agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) y constataron el fatal desenlace.

Madrugada fatal

Según la PNP, el accidente de tránsito se habría producido a la 1:40 h, pero los policías de Polcar Torata llegaron al lugar dos horas después, tras tomar conocimiento por una llamada telefónica a la base policial y por información de usuarios de la vía.

El ómnibus marca Scania modelo K450CB6X2*4 de placa CWS-097 perteneciente a la empresa Virgen de Copacabana conducido por Fredy Mamani Pari (50) se estrelló contra el tráiler boliviano compuesto por el tracto camión marca Volvo de matrícula 3141CTB y semi remolque marca Freuehauff de placa BJ01998 que tenía en el volante a Limbert Choque Chino (40), de nacionalidad boliviana.

Choque por alcance

La investigación preliminar de la PNP señala que ambos vehículos circulaban por la carretera Binacional en sentido de suroeste a noreste (Moquegua a Puno) y el bus impactó en la parte posterior del tráiler que permanecía estacionado en un sector de la vía con escasa visibilidad y presuntamente sin las señales de peligro.

Choque vehicular se produjo en el kilómetro 83 de la vía Binacional con dos fallecidos

El bus de Virgen de Copacabana fue encontrado sobre sus ruedas e invadiendo parte del carril contrario de su sentido de circulación con diversos diversos daños; el tráiler también sobre sus llantas y diversos daños materiales.

Policía constata

Policías interventores constataron en la zona la presencia de dos mujeres sin vida y que inicialmente no había sido identificadas, pero por versión de otros tripulantes del vehículo siniestrado se conoció que eran pasajeras que habían abordado en Tacna. Una fallecida quedó en el exterior y otra entre los fierros del bus siniestrado.

Los tripulantes de la móvil CL-22267 de Polcar Torata indicaron que en el lugar del accidente de tránsito con consecuencia fatal no hay señal de internet ni telefonía, por lo que demoraron en solicitaron apoyo y dar cuenta al Ministerio Público sobre el hecho.

Avisan a fiscal

También, tras el choque tuvieron que realizar el control del tránsito en la zona para evitar otros accidentes, ya que el bus dañado quedó invadiendo parte del carril contrario. Se dio cuenta al fiscal provincial de Mariscal Nieto, José Ramos Valle, y a los peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Moquegua para que acudan al lugar para las diligencias.

En la relación de pasajeros del bus de Virgen de Copacabana de placa CWS-097 que la empresa de transportes brindó a la PNP señala que 60 personas viajaban de Tacna a Puno y Juliaca. Aparte de los dos fallecidos, no se reportó de personas heridas por ese accidente que hayan sido atendidas en los establecimientos médicos de Moquegua.