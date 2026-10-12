En la sala de videoconferencias de la Escuela de Ciencias Contables y Financieras se desarrolló la Mesa de Trabajo 1 “Universidad – Sociedad: necesidades sociales y oportunidades de impacto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann”.

La actividad forma parte del proyecto de investigación “Estrategias para comprometer la participación del docente universitario en la implementación del modelo URSULA en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UNJBG: Un enfoque hacia el compromiso social y sostenibilidad”.

Buscan mayor compromiso social

A través de dicha mesa de trabajo se convocó la participación de diferentes organizaciones de la sociedad a fin de recoger sus percepciones, necesidades, expectativas y propuestas respecto al rol que puede desempeñar la UNJBG frente a problemáticas y oportunidades de desarrollo de la región.

Según indicaron, estos espacios permitirán fortalecer el diálogo entre la universidad y sus grupos de interés, generando información que puede contribuir a formular estrategias orientadas a una mayor participación de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en acciones de compromiso social y sostenibilidad.

Participación de representantes

En la mesa de trabajo realizado el viernes a las 16 h participaron representantes de la UNJBG, de la Sociedad de Beneficencia de Tacna, el Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales, la junta vecinal Augusto B. Leguía, del Consejo Regional de la Juventud y otras instituciones.

El modelo URSULA es una herramienta de gestión y autodiagnóstico creada por la Unión de Responsabilidad Social Universitaria y Latinoamericana, para guiar a las instituciones de educación superior hacia una transformación sostenible.