Un operativo con varias horas de vigilancia en la urbanización El Bosque del Cercado realizaron el lunes 4 y ayer los policías de Inteligencia Regional y de la sección Contra la Extorsión del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para interceptar y detener en flagrancia a Jean Karlo Mendoza Flores (36) por el presunto delito de extorsión, tras la denuncia ante la PNP realizada por un ciudadano radicado en Lima y los mensajes extorsivos que recibía procedían de dos celulares que estaban en Tacna.

Denuncia y ubicación

Según la PNP, el ciudadano Luis C.C. (63) con domicilio en el distrito Lurín (Lima) presentó una denuncia en el Depincri de Lurín por los presuntos delitos contra la libertad personal (coacción) y contra el patrimonio (extorsión), mostrando los mensajes intimidatorios por el aplicativo WhatsApp que provenían de los números telefónicos 900150... y 938333... que están registrados a nombre de Jean Mendoza Flores.

Policías de Lima ante la denuncia hicieron el trabajo preliminar y mediante la geolocalización de los números telefónicos que habrían sido utilizados para la comisión del ilícito penal es que coordinaron con sus pares de Tacna para intervenir al presunto extorsionador ante los graves y fundados elementos de convicción que lo vincularían con actos delictivos.

Contacto por la red

Se conoció que Luis C.C. en Lima es pintor de carros, estuvo buscando un codificador para su televisión y por la plataforma Marketplace se contactó con un supuesto vendedor Mendoza Flores HM con quién primero dialogó por el chat y luego recibió llamadas por el celular sobre la forma cómo su artefacto tendría los canales que requería, pero al no concretarse lo que buscaba optó por cortar el contacto con Mendoza y comenzó a recibir mensajes para que le pague por el servicio.

Bala con nombre

Según la denuncia de Luis C.C. en Lima, dijo a su interlocutor por el celular que no le iba a pagar lo que pedía por el servicio porque en su televisor no se había activado nada; después fue amenazado de que ya tenía sus datos personales y de sus familiares, que una bala ya tenía su nombre y lo iba a esperar en la esquina de su casa, que era miembro de la banda “Los hijos de Dios” conformado por venezolanos y peruanos.

Pruebas de mensajes

Nueve pantallazos de celular con los mensajes extorsivos, una respuesta de Osiptel sobre la titularidad de dos números de celular empleados para las llamadas y mensajes incriminatorios, un informe de Fiscalía sobre antecedentes de Jean Mendoza Flores por denuncias de extorsión y coacción en Arequipa y Lima el 2025, motivaron al fiscal de Lurín, Antonio Bullón Miguel, disponer una investigación del caso; luego los agentes del Depincri Lurín coordinaron con los policías de Tacna para la ubicación y captura de Jean Mendoza Flores, quién se halla en la sede policial a la espera de ser trasladado a Lima.