Dos varones, dedicados por años a estafar con diversas modalidades en Tacna y otras ciudades, fueron intervenidos ayer en la urbanización Vigil cuando buscaban a nuevas víctimas. Se les halló accesorios para engañar, dinero y un celular robado. Agentes del Grupo Terna aprehendieron a Jhonny Timoteo Patiño (67) y Nelson Richar Juchani Mamani (43), en la avenida Tarapacá, frontis del hospedaje Costa Sur, tratando de embaucar a personas con el cuento de “venta de las monedas de oro”.

Conocidos en ambiente delictivo

Según la PNP, Timoteo Patiño y Juchani Mamani deben afrontar una investigación por presunto delito contra la tranquilidad pública, como integrantes de la banda criminal “Los Timoteos”, y por presunto delito de receptación.

Tras ser interceptados pasado el mediodía, en poder del sexagenario se halló un celular negro marca Lenovo con IMEI Nº 861025031876944, que ante Osiptel había sido reportado como sustraído el 29 de mayo del 2021.

Mientras Juchani poseía un sobre amarillo conteniendo 14 monedas de 10 pesos y una nota en papel que decía: “Dr. Juan Gonzáles A. Estimado compadre, ahí le mando a mi peón para que le haga un negocio de mucho valor, pero no le diga la cantidad que tiene que recibir porque el cholo no sabe leer, dale el 50% de la venta y el resto me lo guardas en secreto...”. El escrito iba a ser empleado para mostrar y convencer a las víctimas.

Policía incautó monedas sin valor y papeles con anotaciones que servían para engatuzar a las víctimas

TE PUEDE INTERESAR: Se va señal en su celular por 30 minutos y desaparecen 9500 soles de su cuenta de ahorros

Son suegro y yerno

Policías indicaron que Timoteo es piurano y Juchani tacneño, ambos con parentesco de suegro y yerno, que viven en la asociación La Perla, Mz. 127, Lt. 19. distrito Albarracín.

Las dos personas inicialmente fueron trasladadas a la comisaría Gonzáles Vigil, por la noche puestos a disposición de la sección robos y Estafas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), a donde pueden acercarse los ciudadanos que hayan sido sus víctimas y puedan formalizar una denuncia.