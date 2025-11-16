Un despliegue policial se efectuó en el distrito Alto de la Alianza en Tacna para intervenir el centro comercial 2001 conocido como “La cachina” , a pocos metros de la intersección de las avenidas Jorge Basadre y Tarata, zona conocida como “Salida a Tarata”.

En ese lugar se detuvo a tres hombres y una mujer por estar inmersas en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación y contra la seguridad pública como posibles integrantes de la banda criminal “Los malacos del sur”, dedicados a la venta de celulares robados.

Operativo con diversas áreas

Según la PNP, el operativo se inició a las 14 h con la participación de 18 agentes de la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) al mando del alférez PNP Edison Mendoza Marca, luego de recabarse la información del personal de Inteligencia sobre los puestos de ventas o stand de ese establecimiento donde se expendían los equipos móviles ilícitos.

Efectivos de la USE (Unidad de Servicios Especiales) y de la comisaría Alto de la Alianza se sumaron al operativo para aprehender a los comerciantes de la banda criminal, Henry Chipana Quispe (33), Agustín Chipana Quispe (31), Cristian Villegas Centeno (31) y Virginia Condori Huanca (33).

Se intervino a quienes comercializaban equipos reportados como sustraídos. (Foto: Difusión)

Policías hallaron equipos robados

Los interventores procedieron a revisar los puestos de venta para intervenir a los poseedores o vendedores de los equipos en flagrancia. En el local de Henry Chipana encontraron 25 teléfonos celulares de diferentes marcas, modelos y colores; se hizo la consulta al sistema Osiptel de acuerdo al número de IMEI de cada uno de esos equipos y se confirmó que un celular estaba reportado como sustraído.

En el puesto de venta de Agustín Chipana se halló 12 celulares de diferentes características o variados, con la confirmación por Osiptel que cuatro equipos habían sido reportados como robados; también se incautó una laptop o computadora portátil sin documentación.

Varón fugó ante presencial policial

En el local signado con el Nº I-8 se halló a Henry Villegas y se encontró 15 celulares, una laptop y cinco tablet; mediante Osiptel se conoció que era robado. En el puesto Nº H-22 se intervino en flagrancia a Virginia Condori, donde había 14 celulares de diversas marcas y modelos sin documentación, uno de los cuales era robado según Opsitel.

Los policías interventores también acudieron al puesto Nº I-6 por sospecha delictiva, ya que un varón al advertir la presencia policial optó por darse a la fuga raudamente y abandonó su local. En ese local se halló cinco celulares, uno de ellos reportado como sustraído.