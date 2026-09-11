La carretera Panamericana Sur, en la ruta de Tacna a Arica (Chile) y viceversa, se volvió a teñir de sangre. La noche de ayer se produjo una colisión frontal y violenta de dos vehículos que dejó cuatro personas muertas y una herida de gravedad que lucha por su vida en el hospital Hipólito Unanue de Tacna.

Muerte en carretera

El choque fatal ocurrió pasado las 19 horas en el kilómetro 17 de esa vía, en el sector denominado Hospicio y fue protagonizado por el camión marca Volvo modelo F12 de colores azul y blanco de placa Z7F-723 conducido por Oliver Catunta Quenta (33) y el automóvil Toyota Corolla color negro de matrícula Z5D-165 perteneciente a la empresa de colectivos Tacna Express que tenía en el volante a José Luis Ramos Navarro (52) que falleció en el lugar.

Por la forma como quedaron los vehículos, el camión aplastó al auto de servicio colectivo Tacna-Arica, perdiendo la vida el transportista Ramos junto a tres mujeres pasajeras identificadas posteriormente como Zulema Leandro Chávez (31), María Torres Flores (71) y Liliana Ávila Cabrera (65). Las dos últimas nombres eran de nacionalidad chilena.

Rescate de joven

Bomberos que acudieron al lugar del accidente vehicular lograron rescatar con vida a la cuarta pasajera del colectivo Z5D-165 que viajaba en el asiento del copiloto. Se trata de Andrea Tintaya Ticona (19), quién fue evacuada al servicio de Emergencia del nosocomio local en la ambulancia de la compañía de bomberos N° 99 con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (Tec) grave.

Vehículo pesado que protagonizó la colisión con consecuencia fatal.

Policía interviene

Un patrullero de la comisaría La Concordia transitaba por la zona en momentos del accidente y los policías tripulantes intervinieron de inmediato, convocando primero la ayuda de los bomberos con paramédicos y rescatistas, luego se sumaron a la emergencia los agentes de la Policía de Carreteras (Polcar) y de la comisaría Augusto B. Leguía.

Detienen a transportista

El conductor del camión Oliver Catunta Quenta fue detenidos por presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas. A las 20:30 horas al lugar llegaron el fiscal de turno Jhonatan Narro Ortiz y el médico legista Héctor Quilla Salas para las investigaciones preliminares con policías de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) y el levantamiento de los cadáveres que se prolongó hasta la madrugada de hoy.

Noche con llovizna

Según la PNP, el choque frontal se produjo en un sector con escasa visibilidad y en momentos que caía una llovizna, cuando el camión circulaba por la Panamericana Sur en sentido de sur a norte (habría salido de una chacra de Los Palos y se dirigía a Tacna) y el colectivo lo hacía de norte a sur (de Tacna a Arica) ya que había iniciado el viaje en el terminal terrestre Internacional de Tacna.

El dirigente de los colectiveros Tacna-Arica, Javier Cabrera Pinto, señaló esta mañana muy consternado que su compañero de trabajo José Ramos Navarro tenía experiencia en ese tipo de transporte y por las evidencias en el lugar del choque el camión habría invadido el carril por donde circulaba el colectivo.

Los cuerpos de las víctimas fueron internados en la morgue de Tacna y durante el día se efectuará la necropsia de ley.