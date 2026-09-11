Los hospitales Regional Docente de Trujillo (Minsa) y Víctor Lazarte Echegaray (Essalud), dos de los más importantes de la región La Libertad, presentan situaciones adversas que podrían afectar la atención “oportuna, continua y segura de los pacientes” ante la ocurrencia de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño, reveló la Contraloría General de la República tras una inspección a dichos nosocomios durante la segunda quincena de agosto.

A ambos establecimientos de salud se suma el Hospital Santa Isabel, ubicado en El Porvenir, uno de los distritos más golpeados por El Niño en la capital liberteña.

DETALLES

El órgano de control precisó que en el Regional hay insuficiente cantidad “de determinados productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios requeridos para la atención de dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas agudas”.

En este nosocomio también “se identificaron deficiencias técnicas en el sistema de drenaje pluvial que podrían afectar la infraestructura hospitalaria y la continuidad de los servicios ante lluvias intensas”.

Pese a la declaratoria de emergencia por el fenómeno El Niño, este establecimiento tampoco cuenta con un plan actualizado para afrontar los efectos del evento climatológico.

Según lo indicado por la Contraloría, la situación en el hospital Víctor Lazarte es todavía peor, pues “la farmacia y el almacén especializado presentan desabastecimiento, substock y sobrestock de medicamentos e insumos médicos”, además de haberse constatado “hacinamiento de pacientes en los corredores”.

“A ello se suma que equipos de rayos X rodables permanecen inoperativos por falta de componentes necesarios para su funcionamiento” y hay un “deterioro” en la infraestructura.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 12004-2026-CG/GRLIB-SVC, una de las unidades más afectadas por esta situación es la de Pediatría, ya que se encontró un equipo de rayos X sin poder usar porque “su digitalizador” no se hallaba operativo y tampoco se ha hecho un requerimiento de adquisición para contar con uno nuevo.

Respecto al hospital distrital de El Porvenir, “se alertó sobre el deterioro y deficiente estado de conservación de la infraestructura, además de la presencia de equipos médicos inoperativos y deteriorados en las áreas de emergencia, hospitalización, centro obstétrico y centro quirúrgico”.

En este establecimiento también hay “desabastecimiento, substock y sobrestock de productos farmacéuticos en la farmacia”, mientras que el servicio de emergencia “no cuenta con personal médico suficiente para garantizar la atención permanente de los pacientes durante las 24 horas” del día.

“Durante la inspección, la comisión de control constató la inoperatividad de lavaderos con filtraciones y deterioro de sus mesadas en las áreas de Emergencia y Hospitalización – Neonatología”, se precisa en el informe N° 012-2026-CG/0640-SVC.

Ante esta situación, la Contraloría indicó que es necesario que “las entidades responsables adopten oportunamente las acciones correctivas y preventivas correspondientes, con el propósito de reducir los riesgos advertidos y fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales frente al fenómeno El Niño”.

Hasta el cierre de esta edición, no había un pronunciamiento de la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel [quien además es médica], ni de la gerenta de Essalud en este departamento, la galena Jacqueline Olivari Heredia.

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