La camioneta marca Toyota modelo Hilux color blanco de placa EAA-665 de propiedad de Municipalidad Distrital de Ilabaya protagonizó la noche de viernes un choque vehicular por alcance, luego volcó y su conductor la dejó abandonada antes de la llegada de la PNP. El hecho ocurrió en el kilómetro 1,287 de la carretera Panamericana Sur; luego ese vehículo fue remolcado hasta la comisaría Central donde se profundiza una investigación.

En la Panamericana

Según efectivos de la Policía de Carreteras (Polcar), a las 23 h tomaron conocimiento de un accidente de tránsito a la altura del complejo monumental del Campo de la Alianza. En ese lugar encontraron el vehículo EAA-665 sin el conductor ni pasajeros. En la zona también se hallaba la camioneta Toyota Hilux de matrícula Z8Z-728 con la que había chocado y cuyo conductor dijo llamarse Nahbi Atencio Paniagua.

Policía interviene

Por información policial se supo que los dos vehículos que chocaron circulaban por la vía Panamericana Sur en sentido de norte a sur (con dirección a Tacna), y por las evidencias halladas y versión del conductor de la camioneta Z8Z-728, vehículo municipal (EAA-665) le chocó al tratar de adelantarlo y luego perdió el control hasta quedar recostado.

Vehículo dañado

La camioneta de Ilabaya resultó con abolladuras en todos sus lados, espejos retrovisores rotos, parabrisas roto, capot abollado, parachoques descentrado, entre otros daños a considerar tras un peritaje.

La camioneta dañada fue remolcada por una grúa hasta la calle Callao

Para Mirave

Por una fuente de la comuna de Ilabaya se supo que el vehículo EAA-665 estaba asignado a la municipalidad del centro poblado Mirave y lo tenía el alcalde Iván Quispe Mamani. Quispe hasta la tarde de ayer no se había comunicado con representantes de la municipalidad de Ilabaya para dar a conocer sobre el vehículo EAA-665.

El alcalde de Mirave Iván Quispe no respondió ayer por la tarde a llamadas a su celular para que brinde su versión. Habría preferido el silencio.

Alto presupuesto

La Municipalidad Distrital de Ilabaya en la provincia Jorge Basadre tiene como alcalde a Juan Ordoñez Miranda. Esa institución cuenta con un alto presupuesto económico porque recibe una parte considerable del canon minero, por ello a comprado unidades móviles para las comunas de los centros poblados. Además de Mirave, Cambaya y Borogueña han recibido camioneta.