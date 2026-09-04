Una pareja de esposos encontró trágica muerte en las primeras horas de hoy en la provincia de Candarave, cuando el vehículo en que viajaban protagonizó un accidente de tránsito en la carretera que une el pueblo de Candarave con el distrito Huanuara. El vehículo tipo camioneta marca Toyota modelo Hilux color blanco de matrícula VAF-794 despistó y cayó por una pendiente, pereciendo el hombre y la mujer a consecuencia de las graves lesiones contraídas.

Viaje fatal

Efectivos PNP de la comisaría de Curibaya, que también tienen a su cargo el distrito Huanuara, acudieron al lugar del accidente de tránsito por despiste y volcadura de vehículo, constatando pasado las 8 h el trágico desenlace.

De acuerdo a la versión de los policías interventores, el accidente vehicular con dos personas fallecidas y daños materiales se produjo en la carretera de Candarave al distrito de Huanuara, en el lugar denominado Sector Siwincani.

La camioneta VAF-794 se había precipitado por una quebrada o pendiente, a una distancia de más de 100 metros de la vía por donde estuvo desplazándose previamente, presuntamente con vueltas de campana, ya que el vehículo quedó con daños de consideración y en su interior una de las personas.

Vehículo siniestrado y los esposos cuando el año 2025 fueron alferados en su natal Kety.

Esposos fallecen

Según las investigaciones preliminares, el vehículo era conducido por Víctor Raúl Chino Chino (53) y tenía como copiloto o pasajera a Graciela Chino Ccalli (50), ambos esposos y oriundos de la comunidad Kety (Puno).

Policías de la comisaría de Curibaya hicieron las coordinaciones con la Fiscalía Mixta de Candarave y con policías de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Región Policial Tacna, para las diligencias posteriores.

Policía investiga

Sobre lo sucedido, policías indicaron que el vehículo pudo accidentarse por estar circulando a alta velocidad en una curva entrando a Huanuara o porque el conductor se habría quedado dormido. Las diligencias con la fiscal Gladys Trujillo de Candarave se realizaron en la zona hasta pasado las 15 horas, luego los cadáveres fueron trasladados a la morgue de Tacna. A Víctor Chino le extrajeron sangre en la Sanidad PNP.

Iban techar casa

Los familiares que llegaron a la zona dijeron a la PNP que la pareja de Puno viajaba a Tacna para el techamiento de su casa. Los esposos muertos en el accidente de tránsito en Candarave dejan tres hijos; a uno de ellos pertenecía el vehículo siniestrado, según la Sunarp.

Los cadáveres fueron internados en la morgue de Tacna pasado las 19 horas de hoy.