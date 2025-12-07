La aplicación de un control biométrico por el personal de Migraciones a las personas que ingresan al territorio peruano, originaron problemas en el Complejo Fronterizo Santa Rosa en Tacna en el límite con Chile. Los turistas tuvieron que esperar más de tres horas para cruzar la frontera.

El nuevo sistema lleva a que las personas sean fotografiadas y se tome sus huellas dactilares para el enrolamiento de extranjeros y peruanos como una medida de seguridad. La innovación demandaba hasta 10 minutos el control de las personas en cada vehículo. Cabe anotar que unas 4,000 personas cruzan la frontera en los fines de semana, principalmente en temporada alta como diciembre.

Largas colas de turistas

El control biométrico se dio desde el pasado viernes y provocó las primeras largas colas de visitantes provenientes de Chile ante el feriado largo y éste sábado continuó en las primeras horas de la mañana, teniendo que soportar el intenso calor de la temporada de verano.

El representante de los colectivos de Tacna y Arica, Javier Cabrera, cuestionó que se aplique el nuevo sistema durante el inicio de la temporada alta que lleva al incremento de visitantes y generar un perjuicio económico a la región. Denunció que algunos viajeros optaron por regresar a Chile.

Aplicarán “marcha blanca”

Ante el problema la Superintendencia de Migraciones dispuso que se aplique una marcha blanca en horarios diferenciados para no afectar el ingreso de las personas. El control biométrico se dará de 00:00 a 06:00 horas, de 09:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 23:59 horas, en módulos asignados.