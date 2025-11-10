Un varón que se encontraba en la lista de recompensas “Los más buscados” del Ministerio del Interior, fue intervenido en Tacna por efectivos de la Policía Judicial. La persona fue identificada como Hubert Peralta Erazo quien en el 2017 fue acusado de abuso sexual por su nieta, hija y sobrina.

La captura se realizó aproximadamente a las 14 horas del domingo cuando salía de la casa de su hermana en la calle Aviación en la junta vecinal Para Chico en la parte baja de la ciudad de Tacna.

Un mes de seguimiento

Según indicaron los agentes, se habían realizado una tarea de seguimiento y vigilancia durante un mes hasta dar con la captura de este requerido por la justicia.

Por Hubert PeraltaErazo había una recompensa de 15,000 soles, para la persona que brindara información conducente a su ubicación y captura.