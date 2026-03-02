Luego de una persecución policial por calles del distrito Alto de la Alianza fue capturado esta madrugada Rodrigo Reynaldo Llatasi Quispe (24), presunto integrante de la banda criminal “Los despiadados de Tacna”, implicado en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Buscan a ladrones

Policías de la comisaría Alto de la Alianza tomaron conocimiento que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lineal habían perpetrado en los últimos días robos al paso con arma de fuego durante la noche y tras labores de búsqueda lograron divisar en la avenida Internacional a dos individuos a borde de un vehículo menor, quiénes al notar la presencia policial emprendieron la fuga raudamente.

Persecución y captura

La persecución policial llegó hasta la asociación Tupac Amaru, en el frontis de una vivienda de la manzana M, hasta donde había llegado Rodrigo Llatasi Quispe (24), mientras su compinche logró evadir a la PNP en el trayecto de la fuga aprovechando la oscuridad de la noche.

En poder de Llatasi se encontró una réplica de arma de fuego (pistola), 11 equipos celulares, dos tarjetas de crédito, documentos de identidad de otros ciudadanos, dos billeteras y un poco de dinero. También se le incautó la motocicleta lineal marca Wanxin modelo Cobra de placa 4903-CZ, vehículo que era utilizado para cometer los hechos delictivos.

Víctimas a Depincri

Policías interventores dieron aviso al fiscal de turno y se dispuso que las investigaciones se profundicen en la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), hasta cuya sede en el distrito Gregorio Albarracín pueden acudir las personas víctimas de la delincuencia para reconocer sus equipos móviles y otros bienes robados.