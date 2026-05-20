Un peruano murió en Arica (Chile) tras disparos de un carabinero durante un operativo contra el contrabando en la frontera de Chile y Perú, en la comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota, en el país del sur.

Según lo informado por la fiscal de Arica, Paulina Brito, el incidente sucedió cuando funcionarios de la Tenencia Visviri efectuaban controles en el sector de Laguna Blanca, en pasos no habilitados cercanos al límite internacional.

Ministerio Público de Chile cumplió diligencias en la zona. (Foto: Difusión)

Quiso atropellar a uniformado

Brito indicó que los policías visualizaron dos camiones y una camioneta que salían de Chile de manera irregular. Hicieron las señales a los conductores de los vehículos para que se detengan, pero de la camioneta habría ignorado esas señales y quiso atropellar a uno de los uniformados.

“Ante esto, el funcionario que lo acompañaba hace uso de su arma de fuego, hiriendo al conductor de dicha camioneta, el que posteriormente fallece en el lugar”, señaló Brito.

Abatido tenía antecedentes

Por intermedio de las autoridades chilenas se supo que el conductor muerto por disparo de arma de fuego fue identificado como Óscar Paredes Carita (29), oriundo de Puno, quien registraba dos órdenes de detención por delitos de contrabando.

Se detuvo a una persona más por ese operativo contra el contrabando y se investiga si esa caravana de vehículos en Chile guarda relación con un camión interceptado luego en Calana.