Un violento accidente de tránsito se produjo esta mañana en la intersección de la avenida Leguía con calle 28 de Julio, frente al edificio donde funciona las oficinas administrativas de la empresa Electrosur, cuando dos vehículos colisionaron y uno quedó con las llantas hacia arriba tras el fuerte impacto. Una mujer conductora resultó herida y fue evacuada al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue.

Accidente en centro

Según las indagaciones, el automóvil marca Hyundai color blanco de placa B6X-001 circulaba por Leguía en sentido de oeste a este (de subida) y al llegar al cruce con 28 de Julio fue impactado por el auto deportivo BMW color negro de matrícula BHQ-296 que se desplazaba de sur a norte por la calle.

El primer vehículo perdió el control y terminó con las llantas hacia arriba, causando preocupación entre los transeúntes y otros transportistas. La mujer accidentada logró salir del auto siniestrado con heridas cortantes en un brazo y abundante sangrado, siendo asistida por personal médico del Samu.

Policías en auxilio

Hasta el lugar del accidente también llegaron policías de la Unidad de Tránsito para la intervención y regular el tránsito vehicular para que no se genere otro accidente, ya que el vehículo siniestrado B6X-001 estaba en la pista y obstruía el paso de otros vehículos; mientras rescatistas de la Compañía de Bomberos Nº 24 neutralizaron el sistema eléctrico del auto que estaba con las llantas hacia arriba para que no se produzca un incendio.

Vehículos dañados

Finalmente, con apoyo de varias personas se logró que el vehículo B6X-001 sea puesto sobre sus llantas, pero quedó con serios daños materiales; mientras el auto deportivo BMW de placa BHQ-296 también conducido por una mujer solo había resultado con pocos daños en su parte delantera y fue trasladado a la comisaría Central.

En cruce de información que hicieron policías interventores con la Sunarp se supo que el automóvil B6X-001 es de propiedad de Leydy Chambe Mamani y el vehículo BHQ-296 tiene como propietarios a Paola Fernández Vásquez y Rodrigo Román Arce.