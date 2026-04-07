A las 2:30 horas de la madrugada circulaba el vehículo tipo furgón doble cabina marca Hyundai de placa chilena SC.YZ.55 cuando por causas que aún son materia de investigación se despistó en la Panamericana Sur frente a la Zofratacna y se estrelló contra un árbol ubicado en la berma central.

Las dos personas que se encontraban en el interior resultaron gravemente heridas siendo identificadas como Juan Carlos Mamani Sarmiento (41)con documento peruano de identidad y una mujer, que iba de copiloto, identificada como Sheyla Tuesta Ramos (34),también con DNI peruano.

Constatan muerte de varón

Los primeros en apersonarse fueron policías de la Comisaría de Leguía que solicitaron apoyo a las unidades de emergencia. Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAMU cuyo personal que constató que el varón había fallecido producto del impacto.

El fiscal Lucio Cutipa Caso encabezó las diligencias. Hasta la zona arribó personal de la unidad especializada para hacer las pericias correspondientes a fin de determinar la responsabilidades en el accidente que arrebató la vida de una persona y dejó a la copiloto gravemente herida.

Hallan botellas de cerveza

Se supo que en el vehículo se encontró dos botellas de cerveza. El dosaje etílico que se realice al cuerpo del varón será determinante para saber si había consumido alcohol antes de tomar el volante. No se descarta también que podría haberse quedado no dormido mientras conducía.

El furgón quedó con el parachoques, faros capó, parabrisas delantero y la cabina destrozada, así como las puertas laterales, techo y otras partes de la carrocería descuadradas.