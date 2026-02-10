Un accidente de tránsito con personas heridas y daños materiales se produjo esta mañana en el kilómetro 54 de la carretera Tacna-Tarata, jurisdicción del distrito Estique Pampa, lugar hasta donde acudieron policías y personal médico para socorrer a los accidentados. Primeros informes de la PNP señalan que se trató de un choque frontal entre una camioneta y un automóvil que realiza el servicio de colectivo a esa provincia andina.

Colisión vehicular

Según efectivos de la comisaría rural Estique Pampa, el hecho se produjo pasado las 7 horas, protagonizado por el automóvil marca Hyundai New Sonata color plata de matrícula B2P-214 conducido por Marcos Vizcacho Huaynapata (19) y la camioneta marca JAC de placa Z8D-809 piloteada por Prudencio Loza Mamani (67).

Tras la colisión frontal, el auto de servicio colectivo despistó hacia un costado de la vía y chocó contra un montículo; en el vehículo siniestrado fue hallado el conductor Vizcacho con lesiones de consideración e inicialmente fue atendido en el establecimiento de salud más cercano donde se le diagnosticó “policontuso en la cabeza y herida en la cara”, siendo luego trasladado al hospital Hipólito Unanue.

Policía interviene

Policías interventores señalaron que ese auto habría estado circulando por la vía en sentido de norte a sur (Tarata a Tacna) con pasajeros que fueron socorridos por otros vehículos y luego llevados a algún centro asistencia.

La camioneta Z8D-809 conducida por Prudencia Loza se dirigía de Tacna a Tarata hasta momentos antes de la colisión; el conductor resultó herido junto a los pasajeros Luis Mendoza Reyes (30) y Alexis García Coayla (35).

Policías de Estique Pampa señalan que en momentos del accidente de tránsito había una densa neblina a la altura del km 54 de la carretera, pero continúan realizando diligencias en el lugar para establecer responsabilidades, tras poner conocimiento del hecho a la Fiscalía Provincial de Tarata.