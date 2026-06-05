Entre las avenidas Bohemia Tacneña y Los Molles en el distrito Gregorio Albarracín se produjo esta mañana una colisión violenta de dos vehículos con varias personas heridas. Un minibús de la ruta 1 que salía del sector Viñani repleto de pasajeros que iban a sus centros de estudios o a trabajar se estrelló contra una camioneta particular donde había personas en presunto estado de ebriedad y quienes tras el accidente de tránsito optaron por retirarse, pero el conductor fue retenido por los lugareños antes que abandone el lugar y quedó a cargo de la PNP con evidencias de haber consumido alcohol.

Colisión violenta

Protagonistas del accidente de tránsito fueron el bus marca Mitsubishi Fuso de colores rojo y blanco de placa X3K-806 y la camioneta Chevrolet Captiva color rojo de matrícula Z7K-177. Los pasajeros del bus resultaron afectados por golpes, incluso el conductor que salió rengueando para pedir ayuda. El hecho ocurrió minutos antes de las 7 horas en una intersección de vías donde en las cercanías hay una cámara de video vigilancia de la comuna distrital Gregorio Albarracín.

Salían del distrito

Según pasajeros del bus de la ruta 1, la mayoría salía del distrito para realizar sus actividades en el Cercado. Una mujer de 67 años se quejó de dolores en la parte del vientre lateral derecho; una joven de unos 30 años provista de una mochila y que sería una estudiante de nivel superior no dejaba de llorar por el susto y dolores.

Auxilian siete heridos

Los serenos de Albarracín llegaron al lugar para socorrer a los accidentados y controlar el tránsito, después lo hicieron bomberos en una ambulancia y en un carro de rescate. El conductor del bus declaró que el conductor de la camioneta se hallaba ebrio y no habría sido prudente, también quiso darse a la fuga como lo hicieron sus acompañantes.

Pasajeros del bus fueron los más afectados por el choque vehicular.

Dos personas heridas fueron las primeras en ser evacuadas a un centro asistencial, luego se tuvo que convocar a más ambulancias, ya que los afectados del bus sumaban siete y algunos esperaron sentados en el sardinel del jardín central de la avenida Bohemia Tacneña.

Policía investiga

Policías de la comisaría Gregorio Albarracín se hicieron cargo de la investigación sobre el accidente de tránsito. Será importante las imágenes de la cámara de seguridad en la etapa de investigación policial.

Según la Sunarp, el bus de la ruta 1 de placa X3K-806 es de propiedad de Alfonso Flores Olanda y Ceferina Ramos de Flores; la camioneta Z7K-177 de Edilberto Pongo Tacora e Isabel Copa Sarmiento.