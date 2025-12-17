Milagro a pocos días de la Navidad. Un camión cisterna sin frenos y fuera de control arrolló a un motociclista en la avenida Los Ángeles del distrito de Pocollay cuando circulaba en sentido contrario y luego destruyó el muro del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Los Cabitos entre la calle Basadre y Forero con avenida Leguía del Cercado donde funciona un centro educativo inicial y se brinda atención a las personas de la tercera edad. El accidente vehicular generó un fuerte estruendo y sacudió a los vecinos que pensaron se había producido una explosión y temieron lo peor; al final el hecho dejó tres personas heridas y varios menores asustados.

En sentido contrario

Según las indagaciones, el vehículo tipo cisterna que pertenece a la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza habría perdido los frenos cuando retornaba a la ciudad desde Pocollay o Calana tras abastecerse de agua de un canal de regadío. El conductor de ese vehículo tomó la avenida Los Ángeles en sentido de este a oeste (de bajada), pese a que por esa vía los vehículos solo deben circular de oeste a este, y en su trayecto aplastó una motocicleta y su piloto llevó la peor parte.

Derriba muro

El camión con tanque cisterna sin frenos siguió bajando por Los Ángeles y en el cruce con Basadre y Forero por poco no choca con una combi de servicio público con pasajeros y finalmente se estrelló y derrumbó el muro perimétrico de Los Cabitos, llegando hasta romper el muro de un comedor, donde afortunadamente aún no estaban ahí los niños para degustar sus alimentos en el horario del almuerzo.

Corren en auxilio

Hasta la zona acudieron policías, bomberos, serenos y personal médico del Samu y del centro de salud Francisco Bolognesi que queda cerca, para socorrer a las personas accidentadas, constatándose luego que tres personas resultaron con lesiones tras el hecho.

El accidente entre la calle Basadre y Forero con avenida Leguía obligó al cierre temporal del tránsito vehicular en esa zona por donde circulaban varias unidades del servicio público. En esa intersección de vías hay una cámara de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) que registró el hecho.

Tres evacuados a hospital

Hasta el servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue fueron evacuados el motociclista Gamiel Gallegos Aucapuri (29), quién quedó en la sala de Traumashock con la salud muy grave. También fueron evacuados al nosocomio Eloy Francklin Huisa Chura (26), identificado como el conductor del cisterna municipal, y Teófilo Butrón Layme (77), una persona adulto mayor que estaba en el CEDIF Los Cabitos que pertenece al Inabif.

Padres desesperados

Al conocer el peligro en que estarían muchos niños de la Institución Educativa Inicial (IEI) Los Cabitos que funciona en el mismo local, varios padres de familia acudieron al lugar del accidente de tránsito muy preocupados y algunos hasta llorando, siendo comunicados que los niños estaban más adentro de donde quedó en cisterna.

Varios niños salieron llorando por una puerta posterior de la infraestructura educativa y se abrazaron con sus seres queridos. Algunas madres consideraron el hecho como un milagro en Navidad.