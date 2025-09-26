Decenas de usuarios se quejaron por el servicio que brinda en Tacna el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Señalaron que a pesar de que a diario se registran largas colas, tanto para recoger el Documento Nacional de Identidad (DNI) como para efectuar trámites de inscrpición o modificaciones, los funcionarios responsables todavía no habilitan más ventanillas de atención.

Exigen más personal

Asimismo reclamaron que pese al cambio de estación de invierno a primavera el Reniec recién atiende desde las 8:45 horas aún cuando las personas se aglomeran desde las 6 horas. Pidieron contratar mayor personal y flexibilizar los trámites a través de las operaciones en línea.