Lo que parecía ser una bodeguita de abarrotes en la asociación de vivienda Las Rocas en el distrito de Gregorio Albarracín en la ciudad de Tacna, era un concurrido bar clandestino que funcionaba en plena sala la de la vivienda de la manzana 61 lote 2.

La Bodeguita “La Gringa” era la fachada para la venta irregular de bebidas alcohólicas, donde se acondicionaron espacios en la sala con mesas y sillas para el consumo de licor que, según denuncias de los vecinos, provocaban malestar, peleas y ruido en horas de la madrugada.

Local recibió dos multas

Durante el operativo desplegado por la Unidad de Fiscalización Tributaria y Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna albarracina, se constató que el local funcionaba sin documentación infringiendo la normativa municipal, por lo que se aplicó una multa del 15 % de una UIT, equivalente a 802.5 soles por no contar con la licencia municipal de funcionamiento.

Además se le impuso el 5% por no tener el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y presentar conexiones eléctricas precarias.