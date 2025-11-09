Fiscalizadores y serenos del distrito Gregorio Albarracín, en Tacna, irrumpieron en dos inmuebles donde supuestamente funcionaban un salón de billar y un restaurante, pero constataron que eran fachadas de cantinas clandestinas y se halló a bebedores y gran cantidad de licor en venta.

Personal de Fiscalización Tributaria clausuró dos establecimientos irregulares de venta de bebidas alcohólicas. Un local se hallaba en la asociación Eduardo Pérez Gamboa manzana E lote 6 y se publicitaba como salón de billar “La oficina” que no contaba con licencia de funcionamiento. En dicho establecimiento se vendía cerveza y otros licores, atendía hasta altas horas de la noche y se perturbaba la tranquilidad de los vecinos. También se reunían para juegos de mesa y con música a alto volumen.

Sin certificado de seguridad

El segundo local clausurado estaba ubicado en la asociación Fortunato Zora Carvajal; había abierto sus puertas hace poco tiempo y aparentemente funcionaba como restaurante “La Ñañita”, no contaba con licencia ni certificado ITSE (Inspección Técnico de Seguridad en Edificaciones) y atendía a los clientes a puerta cerrada.

Según los interventores, constataron la presencia de hombres y mujeres que libaban y se halló varias cajas con botella de cerveza llenas. Se desalojó a las personas y pegó papelotes de “Clausurado” en las puertas.

Pobladores de Gregorio Albarracín indican que a diario aumentan los negocios tipo bar y los jóvenes son los clientes principales.