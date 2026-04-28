En Tacna esta semana empezó a aplicarse la nueva ley que amplía el plazo de formalización de predios del Estado con posesión informal hasta el 31 de diciembre de 2021, ello tras la publicación el pasado viernes 24 de abril del D.S. 007-2026-VIVIENDA que aprueba el reglamento de la Ley N° 32267.

Un equipo técnico del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) de Tacna desde el lunes 27 de abril inició -como medida inmediata- el trabajo de campo en los terrenos del Estado ocupados por posesiones informales cuyo proceso de formalización había quedado suspendido por problemas de superposición gráfica de los predios que ocupan.

Superposición gráfica de áreas

La jefe de la Oficina Zonal Tacna del Cofopri, Arq. Sandra Sánchez Zea, refirió que en la región hay varios casos de predios estatales que tienen este problema de superposición gráfica de las áreas, por eso no podían continuar con el proceso de formalización; sin embargo, el nuevo reglamento establece ahora que en los casos de superposición gráfica prevalece la información del Cofopri.

Otra de las novedades es la titulación de predios estatales con procesos de desalojo. Sobre el particular, la funcionaria dijo que están a la espera de algunos lineamientos del Cofopri Lima, pero desde ya las procuradurías de los municipios o gobierno regional, así como sus titulares, de oficio ya podrían oficializar el desistimiento de los procesos judiciales para retomar o iniciar con el proceso de titulación. En Tacna hay como una veintena de asociaciones en esta situación, anotó.

Titulación de predios es gratuita

La funcionaria precisó que la titulación de predios es gratuita siempre y cuando el beneficiario no tenga otra propiedad inscrita a su nombre. En caso de tenerlo, se continúa con el proceso, pero debe hacerse un pago por el terreno al valor arancelario vigente. La norma establece que los terrenos titulados de manera gratuita no se podrán transferir en un plazo de cinco años, de incumplirlo, el predio revertiría al Estado.

Sánchez Zea no precisó la cantidad de población favorecida, pero recordó que a nivel nacional se habló de una cifra de 2 millones 145 mil lotes aproximadamente.

Diagnóstico de la informalidad

Al respecto la jefe zonal de Cofopri dijo que este año se realizará un diagnóstico de la informalidad para determinar todas las posesiones informales que no estén identificadas y si cumplen con los requisitos se iniciará el proceso de verificación y otros procedimientos hasta terminar con la titulación.

Indicó que para este año estaba programado la titulación de 1,000 predios, con su respectiva inscripción en los Registros Públicos. Y con la vigencia de la nueva ley se espera superar esta cantidad de beneficiarios.

El más favorecido es Tacna

La funcionaria señaló que esta norma se gestó desde Tacna, promovida por el Gobierno Regional, con varias reuniones de diferentes organismos involucrados en el tema y representantes de asociaciones de viviendas. “El más favorecido es Tacna”, anotó.

Sánchez Zea destacó la importancia del proceso de titulación y recordó las palabras del gobernador regional Luis Torres Robledo al referir en un evento público “cuando se entrega un título de propiedad, esa familia primero deja de ser poseedora para pasar a ser propietaria… por lo tanto si la posesión vale 1, la propiedad vale 10, y se capitaliza a esa familia”.

Aprobación de ley y reglamento

Como se recuerda, el 22 de abril de 2025 se publicó la Ley N° 32267, “Ley que amplía los plazos formalización de predios del Estado con posesión informal hasta el 31 de diciembre de 2021″. El plazo anterior vencía el 31 de diciembre del 2015.

El pasado 24 de abril en el diario oficial El Peruano se publicó el Decreto Supremo 007-2026-VIVIENDA que aprueba el reglamento de la Ley N° 32267, ley que amplía los plazos formalización de predios del Estado con posesión informal hasta el 31 de diciembre de 2021.