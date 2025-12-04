Un comerciante fue víctima de robo a mano armada en la la junta vecinal Leoncio Prado en la ciudad de Tacna y resultó con una herida en la cabeza cuando quiso resistirse al despojo de sus bienes por dos hombres que se movilizaban en un automóvil de color azul.

Raymundo C.C. (53) vivió los momentos más infelices de su vida en las afueras de una cochera ubicada entre las calles Eduardo Pérez Gamboa y 2 de Diciembre, en las inmediaciones del exCine Perú; luego de atraco acudió ante la PNP para denunciar el hecho.

Asaltantes lo sorprendieron

Según el agraviado, a las 21:15 h estaba tocando el portón de una cochera donde había guardado su vehículo y se acercó un auto que apareció por la calle San Marcos y del que bajaron dos hombres, uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y le dijo: “conch... suelta tu teléfono o te meto plomo”.

El comerciante dijo a su atacante que no iba a hacer caso y fue golpeado con una pistola o revólver en la cabeza, siendo luego despojado de un celular marca Iphone 14 Pro Max valorizado en S/ 4 500. Cuando la víctima pensó que los delincuentes se iban a retirar, el otro sujeto se le acercó para exigirle su billetera donde tenía sus documentos (DNI y licencia de conducir) y tres tarjetas bancarias.

Investigación a cargo de la PNP

Luego que los asaltantes huyeron en el vehículo en que llegaron a la zona, Raymundo C.C. fue asistido por unos vecinos y después se dirigió a la comisaría Gonzáles Vigil para denunciar el hecho delictivo. Indicó a policías que el vehículo en que se desplazaban los delincuentes era un auto de color azul y modelo antiguo; también brindó las características físicas y vestimenta que llevaban los dos hombres que le agredieron y robaron sus pertenencias.

Después, policías de la comisaría Gonzáles Vigil dieron aviso a la fiscal de turno Doriley Vicente Otazú, quién dispuso que el caso sea investigado en la sección Robos del Depincri. La víctima de la delincuencia resultó con una herida cortante en la cabeza lado izquierdo al recibir un golpe con un arma de fuego.